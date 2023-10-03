«Аль-Иттихад» отказался играть в азиатской ЛЧ в Иране из-за бюста генерала Сулеймани

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По информации издания, три скульптуры с изображением Сулеймани находились за судейской будкой и скамейками запасных. Игра планировалась в иранском Исфахане в понедельник, но из-за «наличия на поле политических элементов, не имеющих ничего общего с футболом», матч перенесут или отменят.

Азиатская конфедерация футбола сообщила, что решение об игре между Ираном и Саудовской Аравией рассмотрят соответствующие комитеты.

Страны разорвали дипотношения в январе 2016 года после нападений толпы протестующих на консульство и посольство СА. Волнения в Иране вызвала казнь в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра. Отношения между государствами восстановились в апреле 2021 года после примирительной инициативы премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.

В сентябре форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал контракт о переходе на три года в другую команду. Он будет играть за саудовский «Аль-Иттихад».