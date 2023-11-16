16 ноября 2023, 14:09

Акинфеев зарабатывал в ЦСКА меньше девяти тысяч рублей в месяц

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Вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц», - поделился он.

Бабаев пояснил, что это был минимальный оклад на тот момент. По воспоминаниям гендиректора, юный футболит тогда ничего не стал читать, просто подписал документ и ушел.

Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА. Сейчас футболист занимает 12-е место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы 1986 года рождения, писал портал football-fun-live.com.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предположил, что после завершения карьеры Акинфеев может быть селекционером, тренером или вице‑президентом. Пока вратарь не собирается уходить из футбола. Его договор с армейцами рассчитан до конца сезона‑2023/24.

Спортсмены Футбол
16 ноября 2023, 11:55
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года
РИА «Новости»
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Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве с 19 по 22 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

«19-22 января 2024 года - чемпионат России по прыжкам - Москва», - уточнили в пресс-службе.

Первоначально мероприятие должны были провести в период с 1 по 4 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее в Казани прошел Гран-при страны. На нем фигуристка Камила Валиева заняла лишь четвертое место. Спортсменку поддержала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), хотя тренер Алена Леонова назвала результат Валиевой на этапе этих соревнований странным и неожиданным.

А заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала историю, как фигуристка Александра Трусова устроила истерику и кидалась в нее коньками после выступления на Олимпиаде-2022.

Спортсмены Москва 2023
15 ноября 2023, 23:47
Россиян допустят к Паралимпиаде без требования осудить СВО
unsplash.com
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Международный паралимпийский комитет (IPC) не стал принуждать россиян к осуждению спецоперации для допуска к Играм в Париже. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, чьи слова привел ТАСС.

Все остальные требования выполнить реально, добавил Рожков. По его словам, если россияне пройдут отбор, они выступят на Паралимпиаде.

«К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО», - подчеркнул президент ПКР.

В конце сентября Генассамблея IPC решила приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом спортсменов допустили к соревнованиям в Париже в случае выступления в нейтральном статусе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг политически мотивированным.

В октябре Рожков сообщил, что ПКР начал активно работать над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Руководство организации одобрило вступлении России в ряды ее членов.

Спортсмены Париж Россия
15 ноября 2023, 14:07
«Один в весе петуха, другой в весе курицы». Уткин пофантазировал о драке Дзюбы и Пиняева
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Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость о драке игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева. Он отметил, что один из них — «в весе петуха», второй — «в весе курицы». Пост появился в Telegram-канале журналиста.

«Пофантазировал секунд 30, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать», - признался он.

По его словам, драки происходят во всех командах по причинам амбициозности игроков и высокой конкуренции.

Уткин также едко отозвался о заявлении клуба на это счет, предположив, что его «сочинила нейросеть». На эту мысль комментатора натолкнул «слишком казенный» язык.

По неподтвержденным данным, Дзюба и Пиняев устроили потасовку в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». Конфликт начался после того, как нападающий «Локомотива» указал форварду на его ошибки, а тот не остался в долгу и заявил, что Дзюба, в отличие от остальной команды, «ходит пешком» по полю.

Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость о драке игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева. Он отметил, что один из них - «в весе петуха», второй - «в весе курицы». Пост появился в Telegram-канале журналиста.

Футбол ФК Локомотив Артем Дзюба
15 ноября 2023, 12:28
«Не стало неожиданностью». Винер — о призыве МОК бойкотировать Игры дружбы
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не удивилась призыву МОК к национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России. Было ясно, что Международный олимпийский комитет выберет эту позицию в отношении соревнований, пояснила Винер ТАСС.

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований», - подчеркнула она.

Президент федерации добавила, что спортсмены приедут на Игры дружбы ради выступления и получения призов, а не с целью устроить какие бы то ни было «политические демонстрации», и никто не потребует от них отречься от флага и сменить форму.

Ранее директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты «проявить осторожность» в отношении запланированных на сентябрь Игр дружбы в свете «растущей политизации мирового спорта». Он назвал Международную ассоциацию дружбы - организатора соревнований - «политической организацией».

Спортсмены Международный олимпийский комитет

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