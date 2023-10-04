«Ахмат» выбил «Крылья Советов» из Кубка России

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Игра в группе С прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу грозненской команды, сообщил RT. Владимир Ильин забил гол на второй минуте, а Мохамед Конате отправил мяч в ворота соперника на восьмой минуте. Также голом отметился на 66-й минуте Андрей Семенов.

После победы «Ахмат» набрал семь очков и оказался на третьем месте в турнирной таблице группы. «Крылья Советов», набравшие три балла, заняли последнюю строчку и лишились шансов на выход в плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России.

В сентябре «Крылья Советов» установили клубный рекорд , забив голы в 16 матчах РПЛ подряд. Тогда самарцы обыграли «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.