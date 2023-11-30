30 ноября 2023, 14:08

Агент Вагнера Лава связался с ЦСКА по поводу возвращения игрока

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Бразильский нападающий Вагнер Лав мечтает вернуться в ЦСКА. Футбольный агент Эвандро Феррейра заявил Metaratings, что связывался с клубом по поводу трансфера.

Бразильский нападающий Вагнер Лав мечтает вернуться в ЦСКА. Футбольный агент Эвандро Феррейра заявил Metaratings , что связывался с клубом по поводу трансфера.

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе», - сказал он.

Агент спортсмена подтвердил, что уже связался с представителями московской команды. Окончательное решение, по его словам, за ЦСКА. Эвандро Феррейра уверен, что болельщики обрадовались бы возвращению Вагнера Лава.

Нападающий вряд ли согласится на переход в бразильский клуб «Жоинвиль». Агент назвал такой трансфер маловероятным. В предыдущем сезоне Вагнер Лав играл в «Спорт Ресифе» и за 33 матча забил 11 голов. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами, принял участие в 259 играх и забил 124 мяча.

Тренер Алексей Березуцкий в 2021 году допустил возвращение спортсмена в команду. Он заявил, что для «армейцев» Вагнер Лав стал родным.

ЦСКА Спортсмены Бразилия Футбол
30 ноября 2023, 07:51
«Арсенал» и ПСВ прошли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
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По итогам матчей второго игрового дня пятого тура групповой стадии определились два новых участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Ими стали «Арсенал» и ПСВ, сообщил RT.

Очередная серия игр прошла 29 ноября. На следующий этап турнира перешли британский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Таким образом стали известны 12 из 16 участников плей-офф. Кроме двух названных клубов в него прошли «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Боруссия» и «Лацио».

Заключительный этап групповой стадии сезона-2023/2024 состоится 12 и 13 декабря. В 2022 году в финал Лиги чемпионов УЕФА вышли «Интер» и «Манчестер Сити». Последний выиграл со счетом 1:0.

УЕФА отменил все матчи на территории Израиля из-за обострения вооруженного конфликта с Палестиной. Россия не примет участие в соревнованиях. Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что ее футболистов допустят до международных соревнований не раньше 2033 года.

Лига чемпионов УЕФА Футбол
29 ноября 2023, 17:21
Фигуристы Морозов и Еременко захотели выступать под флагом Франции
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Российские фигуристы Игорь Еременко и Аннабель Морозова задумались о смене спортивного гражданства. Об этом РИА «Новости» сообщили два несвязанных друг с другом источника.

Пара, выступающая в танцах на льду, рассматривает вариант перехода в сборную Франции. Такое желание появилось у спортсменов около шести месяцев назад. При этом фигуристы намерены выступить на чемпионате России. Мероприятие запланировано на конец декабря.

Ранее сообщалось, что Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой, с которой работали в текущем сезоне. Сейчас пара занимается переездом в Соединенные Штаты, где их будет курировать отец Аннабель.

Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что Морозов и Еременко продолжат сотрудничество с Крыловой, а в США Аннабель будет лечиться после травмы, уточнил RT.

Накануне олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что спортсмены деградируют без международных соревнований. По его словам, мотивация всегда возникает с конкуренцией.

Спортсмены Фигурное катание Россия Франция
29 ноября 2023, 15:56
Тюкавин, Карпукас и Волков вошли в список претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас стали претендентами на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги за 2023 год «Первая пятерка». Об этом сообщил сайт Детской футбольной лиги, которая является организатором премии.

В список вошли спортсмены не старше 21 года, которые сыграли не менее трети матчей своей команды в РПЛ. Премия лучшему молодому игроку станет 21-й по счету. Президент Детской футбольной лиги Мария Жаркова отметила, что с каждым годом появляется все больше молодых футболистов, которые играют в РПЛ на регулярной основе.

«Для кого-то из претендентов, возможно, это пока аванс. Но мы надеемся, что это даст им дополнительную мотивацию», - добавила она.

Днем 29 ноября «Спартак» прилетел на матч на матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» не в полном составе. Часть спортсменов не смогла вылететь из-за простуды, сообщил RT.

Ранее «Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Матч прошел 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Спортсмены Краснодар ФК Динамо Футбол ФК Локомотив
28 ноября 2023, 18:22
Неделя хоккея стартовала в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»
пресс-служба ПАО НК «Роснефть»
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В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ стартовала Неделя хоккея. С 28 ноября до 3 декабря включительно гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны — Кубком Гагарина. Его трехкратным обладателем является столичный ЦСКА, самый титулованный ХК в мире.

Кроме того, всю неделю в павильоне будут проходить встречи с игроками, тренерами, звездными болельщиками клуба. В программу также войдут образовательные лекции об истории отечественного хоккея, тематическая викторина, фото- и автограф-сессии, мини-турниры по настольному хоккею и аэрохоккею и гонки на тренажерах-симуляторах, с помощью которых профессиональные спортсмены готовятся к соревнованиям.

В честь Недели хоккея павильон «Роснефти» оформили в красно-синих цветах. Помимо Кубка Гагарина гости смогут увидеть оригинальную форму легенд ЦСКА из музея.

Уже 12 лет владелец команды - компания «Роснефть». За это время ЦСКА вернул статус сильнейшего в чемпионате страны, а в составе сборной России армейцы завоевали золото Олимпийских игр в 2018 году.

«Хотелось бы поблагодарить „Роснефть“ и [главного исполнительного директора компании] Игоря Сечина за то, что есть уникальная возможность принять участие в таком большом событии. В нашем клубе построена целая хоккейная вертикаль для воспитания спортсменов, спортсменов с большой буквы уже с самых юных лет», - рассказал спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов.

Хоккей ВДНХ Выставка-форум «Россия»

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