Агент Ахметова объяснил его переход в «Зенит» несдержанными обещаниями «Краснодара»

Гегечкори упрекнул «Краснодар», который является лидером Российской премьер-лиги, за несдержанные обещания. Футбольный клуб должен был использовать Ахметова либо на позиции «восьмерки», либо «десятки».

«Но обещания там не сдержали - на этих двух позициях он не провел ни одного матча», - объяснил агент игрока.

Он также добавил, что при желании команда могла бы сохранить полузащитника. Но оценка спортсмена «Краснодаром» не соответствовала ожиданиям, заключил Гегечкори.

Журналист Иван Карпов 9 января сообщил, что в скором времени руководство «Зенита» объявит о переходе полузащитника Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб. Спортсмен уже прошел медицинское обследование.