11 января 2024, 12:36

Агент Ахметова объяснил его переход в «Зенит» несдержанными обещаниями «Краснодара»

РИА «Новости»
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Агент российского полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори объяснил, почему игрок перешел из «Краснодара» в «Зенит». Его слова привело издание «Чемпионат».

Гегечкори упрекнул «Краснодар», который является лидером Российской премьер-лиги, за несдержанные обещания. Футбольный клуб должен был использовать Ахметова либо на позиции «восьмерки», либо «десятки».

«Но обещания там не сдержали - на этих двух позициях он не провел ни одного матча», - объяснил агент игрока.

Он также добавил, что при желании команда могла бы сохранить полузащитника. Но оценка спортсмена «Краснодаром» не соответствовала ожиданиям, заключил Гегечкори.

Журналист Иван Карпов 9 января сообщил, что в скором времени руководство «Зенита» объявит о переходе полузащитника Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб. Спортсмен уже прошел медицинское обследование.

ФК Зенит Спортсмены Краснодар Футбол
11 января 2024, 13:18
Словакия открестилась от планов провести хоккейный матч с Россией
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Словакия не обсуждала с Россией возможность проведения товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2024 года. График игр согласовали еще в сентябре, объявила Федерация хоккея Словакии на своем сайте.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождение которой мы не знаем, и которая нас шокировала», - заявила пресс-служба.

В федерации заявили, что график подготовки к чемпионату с указанием соперников согласовали в сентябре 2023 года, и Россию в него не включили. Пройдут восемь игр. О месте и времени болельщикам обещали сообщить дополнительно.

Сборная Словакии решила принять участие в товарищеских матчах с Россией, сообщил «Матч ТВ». По информации телеканала, федерация ждала одобрения президента страны Зузаны Чапутовой.

Бывший вратарь сборной Словакии по хоккею Юлиус Гудачек пожаловался на травлю со стороны болельщиков и СМИ из-за своего прошлого. Он жил в России и выступал в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккей Россия Словакия
11 января 2024, 07:58
Футбольный клуб «Аталанта» вышел в полуфинал Кубка Италии
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На стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» в Милане прошел матч четвертьфинала Кубка Италии. Благодаря игре полузащитника родом из России Алексея Миранчука «Аталанта» одержала победу над хозяевами поля, сообщил «Чемпионат».

Матч между «Миланом» и «Аталантой» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Счет открыли в конце первого тайма. Первый гол забили хозяева, мяч в ворота соперника загнал Рафаэл Леау. Но лидерство удалось удержать всего две минуты - в продолжение игры Тен Копмейнерс забил два мяча.

Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он принял участие в обеих успешных атаках «Аталанты» и помог ей выйти в полуфинал Кубка Италии. Теперь клубу предстоит встретиться с «Фиорентиной» и провести два матча.

Российский футбольный союз объявил даты нового сезона. Он стартует 19 июля, а первая часть завершится в середине декабря.

Италия Спортсмены Футбол
11 января 2024, 03:53
Словацкого хоккеиста затравили из-за его игр в России
Freepik
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Бывший вратарь хоккейной сборной Словакии Юлиус Гудачек пожаловался на ненависть по отношению к нему из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О случившемся спортсмен рассказал в Instagram*.

«В нескольких интервью я комментировал свою жизнь в России, которую вел как хоккеист. Это была качественная и нормальная жизнь. К сожалению, стал жертвой кампании ненависти, в ходе которой люди вымещают на мне свое разочарование», - написал он.

Ранее чешский клуб «Кладко» аннулировал соглашение с голкипером через два дня после заключения документа. Такие меры приняли в связи с недовольством от болельщиков команды. Фанаты требовали прекратить сотрудничество с Гудачеком из-за его выступлений в КХЛ.

Вратарь призвал журналистов и хоккейных экспертов серьезнее относиться к своим словам и выпускаемым материалам. Он отметил, что некоторые высказывания могут оказать огромное влияние на человека. По мнению Гудачека, публицистам следует распространять позитивные вещи, а не разжигать ненависть.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация керлинга продлила срок отстранения российских и белорусских сборных от международных стартов до завершения сезона-2023/2024. Такое решение приняли из-за опасения, что участие россиян и белорусов нанесет «ущерб целостности соревнований из-за конфликта на Украине».

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Хоккей Россия
11 января 2024, 01:00
«Просто ненавижу». Биатлонист Тихонов назвал норвежцев «скупердяями»
РИА «Новости»
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что ненавидит норвежцев. Свое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости».

Спортсмен признался, что Норвегия оказалась единственной страной, которая не накрывала VIP-шатры с угощениями, хотя даже в небогатых государствах были подобные условия.

«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу», - заявил Тихонов.

Также он подтвердил, что предлагал проведение международных состязаний за Кубок Тихонова. Ранее о его предложении рассказал бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, которого обвинили в коррупции.

«Кубку Тихонова нет равных! Он очень дорогой, отделан чистым золотом. Я предложил разыгрывать его, был бы премиальный фонд. Но он простоял несколько лет, и я забрал его в Россию. Теперь он разыгрывается у нас», - заявил он.

В декабре биатлониста из Норвегии Стурлу Легрейда отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Такие меры приняли из-за нарушения спортсменом техники безопасности. Он использовал винтовку в гостинице, в которой был состав норвежской команды.

Спортсмены Норвегия Россия

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