21 декабря 2024, 17:03

Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию

РИА «Новости»
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Аделия Петросян второй раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. На соревновании, проходящем в Омске, 17-летняя спортсменка показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах и выиграла с результатом 262,92 балла.

Серебро досталось Дарье Садковой (234,69 балла), третий результат - у Алины Горбачевой (223,92). Фигуристки, занявшие первые два места, представляют школу Этери Тутберидзе.

Накануне Международный союз конькобежцев объявил, что допустит до квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и представителей конькобежного спорта, но в нейтральном статусе, без права на пресс-конференции и комментарии для СМИ.

Ранее Петросян рассказала, чем займется по окончании карьеры. Она заявила, что не хочет идти в журналистику, поскольку у нее проблемы с дикцией.

Фигурное катание Россия Этери Тутберидзе
20 декабря 2024, 13:22
Российских конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе
РИА «Новости»
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Квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 года открыли для российских и белорусских спортсменов, выступающих в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Такое решение вынес Международный союз конькобежцев (ISU), сообщила пресс-служба организации.

Россияне выступят в нейтральном статусе в одиночных или парных разрядах. До командных турниров российскую сборную на Олимпийских играх не допустят. Кроме того, национальные спортивные федерации должны представить по одному участнику или паре в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Заявки ISU ожидает до 28 февраля.

Также в организации отметили, что проверят каждого из представленных спортсменов, чтобы не допустить к международным соревнованиям тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию или связан с военными или силовыми службами.

На Олимпийских играх спортсмены выступят под флагом ISU. Им запретят давать комментарии СМИ и участвовать в пресс-конференциях.

В середине декабря президент Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуд объявил о запуске работы по возвращению российских спортсменов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года. Условия участия россиян в международных соревнованиях он пообещал назвать позднее.

Спортсмены Фигурное катание Россия
12 декабря 2024, 08:39
Заставили молчать после победы. Пловцу Лифинцеву не позволили дать интервью на ЧМ-2024
Global Look Press
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Ведущий чемпионата мира не стал брать традиционное интервью у выигравшего золотую медаль первенство. В этом году им стал российский пловец Мирон Лифинцев. Спортсмен показал лучший результат на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат на короткой воде проходил в Будапеште. По итогам соревнований ведущий берет у победителей интервью, но в этот традицию проигнорировали, так как победителем стал пловец из России, сообщил «Матч ТВ».

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) прокомментировали ситуацию, заявив, что российским спортсменам по-прежнему запрещено общаться с представителями прессы.

Российских и белорусских участников допустили до чемпионата в нейтральном статусе, поэтому им нельзя проходить через микст‑зону, а также участвовать в медиаактивностях во время соревнований.

Ранее россиянам закрыли доступ к покупке билетов на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Система отказывает в регистрации владельцам российских и казахстанских номеров.

Венгрия Спортсмены Интервью
11 декабря 2024, 20:55
Шесть стран и три континента. Как пройдет ЧМ по футболу в 2030 году
Медиасток.рф
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Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил шесть стран организаторами чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В списке оказались Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.

На проведение турнира по совместным заявкам претендовали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Саудовская Аравия, Греция, Египет, Марокко, Испания и Португалия.

Две последних страны подавали заявку вместе с Украиной, но потом ее сменило Марокко. Саудиты тоже отказались от планов на проведение ЧМ: СМИ писали, что страна сомневалась в успешной конкуренции с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

В середине ноября стало известно, что Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях. Незадолго до этого команда поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов.

Спортсмены Футбол Сборная России по футболу
08 декабря 2024, 12:31
Экс-тренеру российской сборной по футболу диагностировали рак
РИА «Новости»
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У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева обнаружили рак, а также серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Игнатьев обратился к врачам с жалобами на боли и сильную одышку. По итогам диагностики у 84-летнего экс-тренера футбольной сборной выявили раковую опухоль в желудке. Также ему назначили терапию из-за проблем с сердцем.

Сам бывший тренер рассказал ТАСС , что ему провели операцию на желудке. Он опроверг информацию о раке, но подтвердил данные о проблемах со здоровьем.

«В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудке, серьезная, но не особо, чтобы кричать караул, и это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», - объяснил бывший наставник сборной.

Игнатьев стал тренером команды в 1996 году после отставки Олега Романцева. Он также тренировал олимпийскую сборную Ирака, московский клуб «Торпедо» и другие команды.

Ранее появились сообщения о том, что певцу Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию онкологического заболевания. Его администратор Елена Козырь заявила, что это недостоверная информация.

Болезни Футбол Сборная России по футболу

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