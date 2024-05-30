Презентация спортивных игр Петербургского международного экономического форума прошла в пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня». На ПМЭФ российский спорт будет представлять Росконгресс, Фонд проведет более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

Забег по Санкт-Петербургу «без машин» Программу спортивных игр представляли глава Минспорта Михаил Дегтярев, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов и многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

ПМЭФ станет для Минспорта площадкой для диалога с бизнесом, обсуждения актуальных вопросов и выработки новых форматов соревнований.

«Запланированы встречи с губернаторами, бизнесом, руководителями спортивных федераций. Будет очень много контактов», - сообщил Дегтярев.

Первый день форума начнется с забега, в этом году он посвящен Всемирным играм дружбы. На дистанцию в пять километров выйдут около 1,5 тысячи участников, у них будет уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург без машин, отметил министр.

Игры стран ШОС Дегтярев заявил, что станет участником сессии «Глобальные проекты российского спорта», на которой обсудят Всемирные игры дружбы, Спартакиаду сильнейших, Игры будущего и формат мультиспортивных соревнований стран ШОС. Министр добавил, что в содружестве создают постоянный комитет по спорту.

«И я от нашей страны высказал предложение проработать возможность проведения у нас Игр стран ШОС. В дальнейшем планируется, что соревнования будут принимать страны, которые председательствуют в организации», - отметил Дегтярев.

В турнирах спортивных игр ПМЭФ-2024 примут участие атлеты из 11 стран, в многодневной велогонке «Золото Ладоги» по городу проедут спортсмены из семи стран.

Премия «Чемпион» Росконгресс во второй раз проведет торжественное вручение премии «Чемпион», которая отмечает заслуги бизнеса в развитии спорта. В церемонии примут участие легендарные спортсмены, рассказал Георгий Брюсов. Мероприятие пройдет в историческом здании Санкт-Петербургского торгового банка.

«Лауреатами станут лидеры российского бизнеса в номинациях, подчеркивающих глобальную поддержку профессионального, массового, корпоративного, адаптивного спорта, комплекса ГТО и других», - отметил представитель Фонда.

Центром притяжения для участников ПМЭФ станет павильон Минспорта РФ, особенностью которого станет искусственный интеллект - голограмма двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина. Также будут работать павильоны Всемирных игр дружбы, Федерации бокса России и Российского футбольного союза. Художественную гимнастику на форуме представит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В мероприятиях ПМЭФ-2024 примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.