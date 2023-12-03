Абаскаля удалили в первом тайме матча с «Ахматом»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли на своем поле петербургский «Зенит» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась счетом 3:1, столичный клуб находится на шестой строчке турнирной таблицы.

У железнодорожников отличился Максим Глушенков - его признали лучшим игроком матча с «Зенитом».

«Макс провел прекрасную игру и забил два мяча в ворота петербуржцев: один прямым ударом с углового, а второй - головой после подачи Антона Миранчука», - сообщили в пресс-службе ФК «Локомотив» Москва.

В этот раз москвичи играли без главного тренера Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова. Первого дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитров, второго - за оскорбление судейской бригады. В отсутствие Баринова капитанскую повязку принял Артем Дзюба, он был очень доволен игрой. Футболист много лет отыграл за сине-бело-голубых.

«Хорош был сегодня! Действовал как капитан», - хватили Дзюбу фанаты.

«Молодцы, спасибо за игру, только побед», - прокомментировали пост железнодорожников в Telegram-канале радостные болельщики.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас стал претендентом на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги за 2023 год «Первая пятерка». В список вошли спортсмены не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своих команд в РПЛ.