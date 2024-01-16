16 января 2024, 19:03

Защитить пассажиров от последствий овербукинга призвали в России

РИА «Новости»
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В России необходимо легализовать овербукинг и урегулировать его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. С таким предложением выступил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, его слова привела пресс-служба организации.

Овербукинг - метод, который используют авиакомпании, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров на рейс. Перевозчики продают билетов больше, чем мест в самолете. За счет этого снижается стоимость перелета, однако потребители рискуют столкнуться с проблемами и не попасть на борт.

По словам Горина, сейчас овербукинг в России не запрещен, но законом никак не регламентируется, поэтому пострадавшие от перебронирования пассажиры ничего не получают от авиакомпании. РСТ выступил за создание компенсационного механизма, который защитил бы интересы потребителей.

«Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги», - пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов согласился, что обсуждать вопрос компенсации за овербукинг можно только после его легализации. По его словам, сейчас в случаях перепродажи билетов пассажиры обычно остаются и без перелета, и без компенсации.

«Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывает такие дела», - отметил глава ООП.

В ноябре 2023 года жительница Екатеринбурга не смогла вовремя улететь в Сочи из-за овербукинга. Лишь после отказа в регистрации женщина узнала, что на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете.

Путешествия Туризм Самолеты Россия
16 января 2024, 07:57
Россияне почти вдвое чаще спонтанно уезжали на новогодние каникулы в ближнее зарубежье
РИА «Новости»
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В новогодние каникулы удвоилось количество спонтанных поездок россиян в страны ближнего зарубежья и на 5% число незапланированных путешествий. Результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия» опубликовало РИА «Новости».

Специалисты проанализировали динамику бронирований авиабилетов и номеров в отелях с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Число тех, кто покупал билеты за несколько дней до вылета, возросло на 5%, в том числе на 92% выбравших страны зарубежья и на 14% в дальние страны.

Самым популярным для спонтанных путешествий уголков России стал Челябинск. Билеты в этот город покупали менее чем за два дня до вылета.

Во время путешествий по России туристы столкнулись с нехваткой отелей. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил «360», что остро встал вопрос дефицита кадров в отрасли гостеприимства.

Туризм
14 января 2024, 11:34
Россияне столкнулись с острой нехваткой гостиниц и отелей
РИА «Новости»
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Россияне стали активнее путешествовать по России, но на фоне увеличившегося турпотока возник дефицит отелей. Об этом РБК рассказал президент управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Александр Биба.

По его словам, в стране не хватает качественных отелей и других мест размещения.

«Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница», - отметил Биба.

Cosmos Hotel Group начала строить отели, но компания сможет ввести их в эксплуатацию только через два года. Биба добавил, что многие туристы не захотят возвращаться на отдых в места, которые не понравились им из-за проблем с гостиницами.

Государство поддерживает туристическую отрасль с помощью субсидирования кредитной ставки, но строительство гостиниц все равно остается капиталоемким и низкомаржинальным бизнесом, сообщил директор компании.

Биба также объяснил, что чаще всего отели открывают в Ставропольском крае и на Кавказе. Еще одним привлекательным направлением для строительства гостиниц стали Камчатка, Алтай и регионы с культурно-исторической составляющей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о работе программ развития внутреннего туризма и поддержки строительства гостиниц. Во время встречи с предпринимателями он указал на необходимость включить общепит в льготные программы.

Туризм Отели Строительство Россия Бизнес
12 января 2024, 11:24
Исследование «МегаФона»: турпоток россиян в Европу вырос в новогодние праздники
Unsplash
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Количество россиян, посетивших Европу в минувшие новогодние праздники, выросло на 8,5% в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Исследование оператора показало, что в целом за прошедшие праздники за границу выехало на 11% больше россиян, чем в прошлом году. Среди туристических направлений, пользующихся популярностью этой зимой, больше всего выросло число поездок в страны Азии. В частности, в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай. При этом самый высокий рост показали островные территории КНР - Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Такой скачок объясняется тем, что в прошлом году Китай открыл границы для туристов после трех лет строгих ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса. Значительное увеличение турпотока по сравнению с прошлыми зимними каникулами также показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).

Растет интерес россиян к Ближнему Востоку. В эти новогодние праздники в ОАЭ отправилось на 17% больше путешественников, чем год назад. Соседнюю Саудовскую Аравию посетило на 20% больше туристов. Взрывной рост продемонстрировал Кувейт, куда поехало в 51 раз больше россиян, чем на прошлых зимних каникулах.

Среди европейских стран лучшую динамику показали Италия ( 47%), Германия ( 34%), Франция ( 27%). При этом по уровню прироста год к году среди государств ЕС лидером стала Исландия - ее посетили в три раза больше россиян. Первое место по падению популярности среди стран Европы заняла Финляндия - новогодний турпоток туда снизился на 71%.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир - прирост составил 182%. На Маврикий в зимние каникулы отправилось на 168% больше россиян. Популярность Марокко выросла на 65%, Египта - на 19%.

Путешествия Туризм Европа Россия
12 января 2024, 09:51
Турпоток в Москву и Подмосковье в новогодние каникулы возрос на 10%
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На 10% больше россиян провели новогодние каникулы в Москве и Подмосковье, не пользуясь услугами агентств. Столичный регион предпочли жители Санкт-Петербурга, Кубани и Татарстана, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel.

Специалисты подсчитали, сколько туристов из регионов России приехали в Москву и Московскую область самостоятельно, а не по путевке, и провели там праздничные выходные. По сравнению с концом 2022 - началом 2023 годов количество таких путешественников увеличилось на 10%. Чаще всего столичный регион выбирали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областей.

Сами же москвичи предпочли не уезжать далеко. Число тех, кто решил провести каникулы на территории России, возросло на 21%, из них 45% уехали в Подмосковье. Популярными направлениями стали также Калужская, Владимирская, Тверская области, Кубань и Петербург.

Популярнейшим зарубежным направлением у жителей столицы стала Белоруссия, на которую пришлось 13,5% поездок. Второе место заняла Турция, третье - ОАЭ. Туда отправились 13% и 8% москвичей соответственно.

В течение всего прошлого года россияне отдыхали в Турции, Белоруссии и Абхазии.

Турпоток в Китай увеличился в восемь раз, в Таиланд - в шесть. Эти страны тоже вошли в топ-10 самых популярных направлений.

Туризм Москва

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