07 ноября 2024, 15:49

Япония не выпустила россиян со сломанного лайнера из-за окончания срока виз

Pixabay
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Находящиеся на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, вставшего на ремонт в японском порту Иокогама, направили более 50 обращений в консульский отдел посольства России в Японии с просьбой помочь выбраться с судна, чтобы улететь из Токио в Россию через Шанхай. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

В посольстве уточнили, что россияне решили не дожидаться завершения ремонта лайнера и попросили дипломатов оказать содействие в получении разрешения от японских властей для въезда в страну.

«По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истек срок действия японских транзитных виз», - пояснили в пресс-службе.

В дипмиссии добавили, что сейчас оказывают россиянам необходимую помощь. Посольство связалось с Иммиграционной службой Японии, которая пообещала пропустить россиян с истекшими визами в страну, после обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Один из находящихся на борту пассажиров круизного лайнера Spectrum of the Seas в комментарии 360.ru заявил, что сотрудники компании предоставили всем пассажирам бесплатный интернет , который ранее стоил 300 долларов, а после выдали скидку на безлимитный алкоголь.

Он добавил, что самолет из Шанхая в Москву улетает утром в пятницу 8 ноября, но чтобы на него успеть сначала нужно добраться до аэропорта в Токио. Но власти Японии пока никого с судна не выпустили.

Туризм Визы Корабли Япония Россия
19 октября 2024, 03:26
Список самых опасных мест Египта скрывали от россиян
РИА «Новости»
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Россияне в Египте обнаружили на ресепшене памятки на английском языке со списком опасных для туристов мест. Издание mk.ru выяснило, откуда взялся черный список.

В списке значится пять провинций, расположенных на приграничных территориях. Турист из России рассказал, что обнаружил брошюру на английском языке, в которой рекомендовано не посещать опасные районы, в число которых попали популярные у россиян Хургада, Шарм-эш-Шейх, Гиза и Асуан. В памятке сказано, что на дорогах между этими городами орудуют вооруженные банды.

«Памятки лежат на ресепшене на английском языке, наши их не берут. А я взял и обалдел! Британский МИД предупреждает своих туристов, что поездки в некоторые регионы Египта могут быть опасными для их жизни! А нам туда экскурсии продают!» - рассказал турист из России.

По его словам, в российском посольстве официально не рекомендовали лишь поездки в Асуан, но в частной беседе рекомендовали «лучше сидеть в отеле».

Египет третий год подряд занимает первое место по популярности среди россиян. Уже из 12 городов РФ на курорты Египта летают самолеты.

Египет Экскурсии Отели Дороги Россия
10 октября 2024, 21:26
Туристка осталась со шрамами от укусов после ночи в отеле в Лас-Вегасе
Unsplash
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Поездка в Лас-Вегас обернулась для жительницы Миссисипи серьезными проблемами. В отеле ее покусали постельные клопы, и на теле женщины остались шрамы. Она подала в суд, сообщил сайт KLAS 8 News Now.

Кристал Найлер остановилась в четырехзвездочном STRAT Hotel, Casino & Tower в октябре 2022 года. В одну из ночей она проснулась и обнаружила болезненные следы на левой ноге и ягодицах. На кровати женщина нашла постельного клопа.

Постоялица пожаловалась на стойку регистрации. Сотрудник отеля осмотрел номер, все задокументировал и дал женщине гидрокортизоновую мазь.

Места укусов чесались еще несколько недель после отъезда. Женщине пришлось сменить гардероб, потому что на теле остались рубцы. Она подала в суд на отель и потребовала возместить убытки.

Постельные клопы опасны не только зудом и рубцами после укусов. Аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина сообщила «Известиям» , что они могут переносить возбудителей туберкулеза и бруцеллеза.

США Суд Туризм Отели Насекомые
28 августа 2024, 15:26
Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область
РИА «Новости»
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Посетившая Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ девочка из московской семьи Ельшиных стала 16-миллионным гостем мероприятия. В качестве подарка ей вручили сертификат на поездку в Самарскую область. О путешествии и своих впечатлениях семья поделилась с национальным центром «Россия».

В ходе поездки для гостей устроили большое количество экскурсий по ключевым достопримечательностям приволжского региона. Москвичи прогулялись по улицам старой Самары, посетили Жигулевский пивоваренный завод, спустились в Ширяевские штольни, а также съездили в столицу российского автопрома - Тольятти, где посетили музей «АвтоВАЗа».

«Волшебный город, красота сумасшедшая. Я не ожидал, что в Самаре так красиво, пляж в центре города - это очень необычно. При этом такой красивый, чистый и благоустроенный пляж - это отличает ваш город от всех остальных. Мы обязательно вернемся в Самару с друзьями», - рассказал о впечатлениях глава семьи Виталий Ельшин.

Временно исполняющий обязанности министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов отметил, что регион пользуется большой популярностью у туристов. В прошлом году в область приехали три миллиона гостей.

«В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ сегодня в регионе создаются новые объекты. В этом году будет реализован первый этап туристического кода города Самары. Ряд наших предпринимателей откроют новые сервисы для туристов. И, конечно же, в приоритете отдельное направление - инфраструктура для отдыха у воды», - подчеркнул Абдрашитов.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что развитие туристической отрасли очень важно для региона. Он пояснил, что в область приезжают гости со всей страны.

«Чем больше их будет приезжать, тем больше мы, Самарская область, наши предприниматели и бюджет региона будем зарабатывать. И тем больше мы будем вкладывать в развитие наших любимых мест», - подчеркнул он.

Ранее впечатлениями от поездки в Северную Осетию поделилась семья Кореневых из Крыма. Гостей провели по горам и ущельям республики, а также показали исторические районы Владикавказа. Всего путешествие продолжалось пять дней.

Выставки Туризм Россия
13 августа 2024, 19:57
Россиянина с просроченной на четыре года визой задержали в Таиланде
Global Look Press
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Занимающегося бродяжничеством и просившего еду россиянина задержали на популярном у туристов острове Панган в Таиланде. В ходе допроса полиция выясняла, что иностранец просрочил туристическую визу на четыре года. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.

С жалобой к правоохранителям обратились местные жители, которым надоел постоянно просящий деньги и пищу иностранец.

После задержания туристическая полиция заявила, что мужчине 56 лет. У него есть гражданство Канады и России. В Таиланд он заехал 19 февраля 2020 года по 30-дневной визе, вклеенной в российский паспорт. После предъявления обвинения в нарушении туристического режима россиянина передали в руки правоохранительных органов.

В середине июля этого года власти Таиланда объявили о готовности подписать соглашение с Россией о введении безвизового режима для туристов на срок до 60 дней. По словам премьер-министра королевства Сеттхи Тхависина, это решение принесет пользу в долгосрочной перспективе.

Визы Россия Таиланд

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