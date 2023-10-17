Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян

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Зима в России длится с декабря по март, и у большинства путешественников может появиться желание поехать за границу. Безвизового периода в один месяц может быть недостаточно, поделился мнением Тхависин.

«Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше», - добавил премьер.

Он также отметил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Мероприятие пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Продление безвизового режима для россиян является «дружественным жестом», который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером, подчеркнул Тхависин.

Ранее власти Шри-Ланки заявили о намерении отменить визовый сбор для российских туристов. Такая мера позволит увеличить приток отдыхающих.