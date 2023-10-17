Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян
Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в эфире телеканала Thai PBS.
Зима в России длится с декабря по март, и у большинства путешественников может появиться желание поехать за границу. Безвизового периода в один месяц может быть недостаточно, поделился мнением Тхависин.
«Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше», - добавил премьер.
Он также отметил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Мероприятие пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Продление безвизового режима для россиян является «дружественным жестом», который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером, подчеркнул Тхависин.
Ранее власти Шри-Ланки заявили о намерении отменить визовый сбор для российских туристов. Такая мера позволит увеличить приток отдыхающих.