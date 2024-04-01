В Петербурге начнут взимать курортный сбор с 1 апреля

Пропавший во время кругосветного путешествия чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин нашелся у южного побережья Чили рядом с мысом Горн. Последнее сообщение от него пришло 19 марта. В нем путешественник заявил о повреждении обоих парусов яхты «Дочь Ветра», на которой он отправился в океан. Поиски судна продолжались более недели. В среду, 27 марта, Елагина наконец нашли. История сильного духом спортсмена — в материале «360».

Экипаж продолжал поиски каждый день, несмотря на то, что погодные условия становились все хуже и хуже.

Яхту, на которой Виталий Елагин отправился в кругосветное морское путешествие, создал его учитель и вдохновитель Виктор Языков - известный яхтсмен, который 10 раз пересекал Атлантический океан и три раза - Тихий. На воду судно спустили в 2007 году и создатель уже ходил на ней в кругосветку.

Уникальность яхты заключается в том, что она сама способна поддерживать курс относительно ветра без дополнительного воздействия человека. Парусами управляет специальное механическое устройство, на которое влияют ветер и вода.

Опытный капитан может настроить систему так, что его вмешательство в движение судна не потребуется продолжительное время. Это очень важно для путешественников-одиночек, которые могут выспаться и отдохнуть.

Еще одним важным отличием «Дочери Ветра» от современных судов является отсутствие какого-либо мотора - даже вспомогательного. Виктор Языков называл паруса универсальными двигателями для яхт и ссылался на то, что в истории парусные корабли преодолевали гигантские расстояния.

Отсутствие мотора не позволило Елагину добраться до аргентинского порта. Но еще одной проблемой стал выход из строя спутникового коммуникатора Garmin, по которому шедшее ему на помощь судно могло вычислить его координаты в океане.

Береговая группа, которая отслеживала путешествие яхты, сообщила, что проблемы могли возникнуть из-за отказа электрооборудования. Питание всех устройств на «Дочери Ветра» происходит от солнечных батарей. Вторым вариантом назвали выход из строя приемного передатчика, то есть капитан не получал сигналов, которые ему передавали.

Еще одной версией сочли резкий дрейф судна из-за штормового ветра. Для исправления ситуации необходимо подняться на мачту, что в одиночку сделать невозможно.

«Может быть комбинация из всех трех вышеуказанных причин. Это только предположения основанные на первичном анализе ситуации. Сигнал SOS яхта не подавала. Или исходя из вышеуказанного не может подать технически», - пояснили авторы сообщения.

Также они опубликовали карту с последними данными движения яхты Елагина.

Потеря связи и системы навигации в кругосветном путешествии под парусами - это большая опасность, которая может привести к гибели. Без современных средств человек слепнет. Единственным выходом для него остается уповать на милость стихии и удачу, что кто-то придет на помощь. Так оценил ситуацию с путешественником Виталием Елагиным в беседе с «360» исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков.

Эксперт добавил, что путешествие в одиночку еще больше увеличивает риски, потому что рядом может не оказаться никого в случае чрезвычайной ситуации.

«Что касается спасательной операции, то важную роль здесь играет определение местоположения терпящего бедствие. Если неподалеку есть другие суда, то они смогут достаточно быстро прийти на помощь», - заявил Жуков.

Он отметил, что если в условиях открытого океана путешественник не сможет починить вышедшее из строя оборудование, то альтернатив для него остается немного: ожидать помощь со стороны или продолжить путешествие дальше, что практически равносильно самоубийству.

«Такие люди заслуживают уважение, потому что подобные путешествия представляют большой риск и на 100% гарантировать положительный исход не может никто», - добавил Жуков.

Специалист подчеркнул, что без достаточного опыта и качественной подготовки судна отправляться в такие путешествия нельзя. Кроме того, необходимо обладать большой волей и сильным характером, чтобы преодолеть все препятствия на своем долгом пути.

В последнем сообщении Telegram-канала «Дочь Ветра в Океане» говорится, что яхта приблизилась к столице аргентинской провинции Санта Крус, где есть сотовая связь, поэтому в ближайшее время Елагин выйдет на связь.

В результате Елагин сам вышел на контакт. С помощью радиосвязи он передал свои координаты проходящему судну и попросил отправить их его супруге. Полученные координаты подтвердила береговая служба, уточнив, что «Дочь Ветра» находится недалеко от мыса Виргинес, к северу от Магелланова пролива, продолжая движение.

Первые тревожные сообщения появились 18 марта. Юлия написало, что у яхты порвался один парус, поэтому движение судно продолжило на одном. Но далеко уйти не удалось.

«Дальше продолжать путь невозможно. Нужна остановка для ремонта парусов <…> и хоть маломальская инфраструктура. Рядом Ушуайя (город-порт в Аргентине - прим. ред.). Но зайти в Ушуайю без мотора нельзя, поэтому сегодня на помощь и навстречу яхте „Дочь Ветра“ выдвинулась яхта Rusarc Aurora», - пояснила супруга путешественника.

Она добавила, что судно или возьмет яхту мужа на буксир или передаст мотор. По ее оценке, встретиться со своими спасителями путешественник должен был через полтора дня. Но Виталий перестал выходить на связь и сообщать свои координаты.

В кругосветное путешествие Виталий Елагин на яхте «Дочь Ветра» вышел 1 октября 2023 года из порта Танжер в Марокко. Через Гибралтарский пролив он планировал перейти Атлантический океан через Канарские острова, а затем, обогнув мыс Доброй надежды на краю Южной Америки, отправиться на восток.

Его путь документирует жена Юлия, которая ведет Telegram-канал «Дочь Ветра в Океане». В начале марта она сообщила, что муж пересек точку Немо - самое удаленное место от какой-либо суши. Также этот участок примечателен тем, что там находится кладбище космических кораблей.

Пропавший во время кругосветного путешествия чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин нашелся у южного побережья Чили рядом с мысом Горн. Последнее сообщение от него пришло 19 марта. В нем путешественник заявил о повреждении обоих парусов яхты «Дочь Ветра», на которой он отправился в океан. Поиски судна продолжались более недели. В среду, 27 марта, Елагина наконец нашли. История сильного духом спортсмена - в материале «360».

Авторы отметили, что на последней точке возможного контакта с пропавшим судном началось ухудшение погодных условий. Они обратились к спасателям Чили, чтобы те отправили запрос ко всем судам, находящимся неподалеку, чтобы они сообщили, видна ли пропавшая «Дочь Ветра».

Спасатели латиноамериканской страны отправили на поиски яхты самолет, но он вернулся без каких-либо данных. В результате ведомство объявило о начале спасательной операции. Все это время поисками пропавшего россиянина занималась яхта Rusarc Aurora.

Высокие риски против сильного характера История «Дочери Ветра» Путешествие одиночки Совокупность факторов