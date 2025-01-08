В Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением

В новогодние праздники россиянам доступны «горящие» туры за границу. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

«„Горящие“ туры на новогодние каникулы существуют. И даже по нескольким направлениям. Но их совсем немного», - заявили в АТОР.

Специалисты насчитали около двух десятков «горящих» путевок в Египет на 12 ночей. Поездка в Шарм-эш-Шейх обойдется в 220-235 тысяч в пятизвездочном отеле. За тур в Хургаду нужно будет отдать 206 тысяч рублей.

«Горящих» путевок в ОАЭ гораздо меньше. В Шардже россиянам предлагают отдохнуть за 123 тысячи рублей в трехзвездочном отеле, в Фуджейре - за 158 тысяч рублей. Цены на Мальдивы варьируются от 350 тысяч рублей и могут превышать 700 тысяч.

Ранее россиян предупредили о штрафах за новогодние привычки за рубежом. Например, не стоит зажигать бенгальские огни в Японии, ОАЭ и США.