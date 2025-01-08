В Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением
Россия относится к перспективным направлениям в сфере туризма и может конкурировать с традиционными маршрутами путешествий. Об этом «Известиям» заявил министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки.
«Мы приветствуем поток оманских туристов в различные города России. Есть прямое авиасообщение между Россией и Оманом», - отметил он.
Глава министерства также рассказал, что между странами укрепляются отношения. Он добавил, что в ближайшее время в Оман приедет с визитом российский министр культуры Ольга Любимова. По информации источника издания, она прибудет туда во второй половине января.
Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов обратил внимание на сокращение потока российских туристов. За последние месяцы страну посетили примерно 15 тысяч российских граждан. Жители России перестали ездить в Грецию из-за отсутствия прямых перелетов и невозможности расплачиваться банковскими картами.