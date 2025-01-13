13 января 2025, 09:52

В Екатеринбурге нашли пропавшего месяц назад шестилетнего мальчика

РИА «Новости»
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Шестилетнего мальчика из Екатеринбурга нашли спустя месяц после пропажи. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «Прорыв» в Свердловской области.

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», - рассказали там.

Ребенок не вернулся домой 7 декабря прошлого года. К волонтерам поискового отряда обратились только спустя месяц после пропажи мальчика. В его поисках принимали участие полицейские и волонтеры «Прорыва».

По данным ориентировки, поступившей на пропавшего, мальчику шесть лет. В последний день, когда его видели, он был одет в черный пуховик до колен, шапку в цвет, синие джинсы и ботинки темно-синего цвета.

Ранее в тундре около деревни Порц-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе пропала женщина с двумя детьми. Об их исчезновении сообщили родственники. Они рассказали, что в последний раз видели пропавшую в 25 километрах от населенного пункта. На поиски выехали два члена семьи на снегоходах и сотрудники «Ямалспаса». Потерявшихся нашли 1 января.

Дети Екатеринбург Свердловская область
08 января 2025, 15:22
В Омане Россию сочли перспективным туристическим направлением
Global Look Press
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Россия относится к перспективным направлениям в сфере туризма и может конкурировать с традиционными маршрутами путешествий. Об этом «Известиям» заявил министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки.

«Мы приветствуем поток оманских туристов в различные города России. Есть прямое авиасообщение между Россией и Оманом», - отметил он.

Глава министерства также рассказал, что между странами укрепляются отношения. Он добавил, что в ближайшее время в Оман приедет с визитом российский министр культуры Ольга Любимова. По информации источника издания, она прибудет туда во второй половине января.

Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов обратил внимание на сокращение потока российских туристов. За последние месяцы страну посетили примерно 15 тысяч российских граждан. Жители России перестали ездить в Грецию из-за отсутствия прямых перелетов и невозможности расплачиваться банковскими картами.

Туризм Россия
28 декабря 2024, 15:30
Варламов назвал свое путешествие по Кубе мраком
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Российский блогер Илья Варламов* совершил путешествие на Кубу. Свои впечатления от страны и поездки он охарактеризовал фразой «это мрак», видеозапись иноагент опубликовал в YouTube.

По мнению Варламова*, кубинцы живут «довольно грустно».

«Здесь есть два измерения: первое измерение - государственное, это нищета, дефицит, бесконечные очереди, трудности, безысходность; второе - это капитализм», - отметил блогер.

Он подчеркнул, что проникшая на остров капиталистическая система сделала жизнь местных жителей «немножечко лучше». Варламов* также раскритиковал все, что связано с госсектором страны. По его словам, на Кубе грязные улицы, в магазинах пустые полки, везде стоят очереди, а зарплаты у населения совсем маленькие. Происходящее он назвал «беспробудным мраком».

Ранее Варламов* негативно отозвался о путешествии в Боливию. Он признался, что никогда больше не поедет в эту страну.

* Признан в России иностранным агентом.

Куба Илья Варламов Латинская Америка
27 декабря 2024, 17:07
Россиянам рассказали о «горящих» турах за границу в новогодние праздники
Unsplash
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В новогодние праздники россиянам доступны «горящие» туры за границу. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

«„Горящие“ туры на новогодние каникулы существуют. И даже по нескольким направлениям. Но их совсем немного», - заявили в АТОР.

Специалисты насчитали около двух десятков «горящих» путевок в Египет на 12 ночей. Поездка в Шарм-эш-Шейх обойдется в 220-235 тысяч в пятизвездочном отеле. За тур в Хургаду нужно будет отдать 206 тысяч рублей.

«Горящих» путевок в ОАЭ гораздо меньше. В Шардже россиянам предлагают отдохнуть за 123 тысячи рублей в трехзвездочном отеле, в Фуджейре - за 158 тысяч рублей. Цены на Мальдивы варьируются от 350 тысяч рублей и могут превышать 700 тысяч.

Ранее россиян предупредили о штрафах за новогодние привычки за рубежом. Например, не стоит зажигать бенгальские огни в Японии, ОАЭ и США.

Туризм Новый год
23 декабря 2024, 11:51
Стало известно, в какие страны россияне в 2024 году ездили чаще всего
Global Look Press
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В топ-5 самых популярных у россиян зарубежных направлений в этом году вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР)

По ее данным, в 2024 году именно на эти страны пришлось 75-85% продаж на организованном рынке в разные месяцы. Также популярность у отечественных путешественников набрали Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка и Куба.

Помимо этого, АТОР назвала среднюю стоимость отдыха за рубежом на разных направлениях. По оценке экспертов PEGAS Touristik, траты туристов в этому году увеличились на 12% по сравнению с прошлыми показателями.

Средний чек отдыха в Турции для двух человек - 207 300 рублей, в Египте - 189 300, в ОАЭ - 216 500, в Таиланде - 218 100, в Китае - 215 300.

При этом цена тура зависит от многих факторов, включая количество ночей. В 2024 году некоторые путешественники сокращали продолжительность отпуска.

Ранее туристический бум зафиксировали в Нижегородской области. Более четырех миллионов человек съездили туда с начала этого года.

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