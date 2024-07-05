05 июля 2024, 03:40

В аэропортах Турции ужесточили досмотр пассажиров

Freepik
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Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

В документе отметили, что теперь сотрудники служб безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Под осмотр попадет не только личный багаж, но и электронные устройства. Если пассажир откажется, то его могут не пустить в аэропорт или зону вылета.

Также штрафы вводятся за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. Штрафные санкции будут варьироваться от 620 до 15,6 тысячи долларов.

В Чехии с 3 июля начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без заграничного биометрического паспорта.

Авиация Турция Самолеты
04 июля 2024, 03:39
«Сервиса нет». Россиянин рассказал правду об отдыхе в Абхазии
Freepik
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Россиянин поделился своими впечатлениями после поездки в Абхазию. По его словам, в республике отсутствует сервис, поэтому отдых там быстро надоедает, сообщил «Царьград».

Турист пожаловался на гостиничные номера без ремонта, где иногда отключали электричество. Если человек предложит доплатить, чтобы его переселили в другой номер, то ему откажут. Также в отеле была медсестра, которая не стала помогать при простуде. По ее словам, эту болезнь относят к не страховым случаям.

В большинстве случаев экскурсоводы приезжают за людьми с опозданием. Еду в гостиницах готовят из дешевых продуктов, а на пляже мало лежаков.

«В общем не советую туда ездить. Оставите свои деньги и здоровье!» - резюмировал россиянин.

Ранее российские туристы пожаловались на отдых в Турции.

Основной причиной для недовольства стали высокие цены. За отпуск придется отдать сумму, сравнимую с поездкой на Мальдивы.

Еда Отдых Отели Отпуск Абхазия Россия Деньги
01 июля 2024, 16:27
Почти два миллиона туристов побывали в Крыму за полгода
РИА «Новости»
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За первую половину 2024 года Республику Крым посетили два миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, 60,8% отдыхающих прибывают на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 31,7% пользуются поездами, а 7,5% приезжают по сухопутному коридору через новые регионы.

Аксенов добавил, что только в июне в Крыму отдохнули более 746 тысяч человек, что на четверть больше, чем год назад.

Кроме того, глава республики отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 %, а в крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой продали почти все места. Средний уровень бронирования составил 51% на июль и 47% на август.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой Крыму.

Туризм Крым Сергей Аксенов
01 июля 2024, 14:30
Туристы смогут проверить квалификацию гидов с помощью QR-кодов с 1 июля
Медиасток.рф
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Реестр аттестованных гидов и проводников, которые сопровождают туристов на маршрутах повышенной опасности, заработал в России с 1 июля. Теперь квалификацию специалиста можно легко проверить с помощью QR-кода.

Новые правила заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они разработаны депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития и касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

С 1 июля проводники по опасным маршрутам обязаны проходить аттестацию. Принимать экзамен будут в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Специалисты, которые успешно пройдут испытания, получат нагрудный знак с QR-кодом. По нему можно быстро получить информацию о гиде, уровне его подготовки и опыте работы.

«Это необходимо для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников», - отметила заместитель директора департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева.

Федеральный реестр находится в открытом доступе.

«Турист, приобретая услугу, должен понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести, скажем, на Эльбрус или же аттестован только для пешеходных маршрутов. Ответы на все эти вопросы содержатся в реестре. Это прорыв для отрасли», - отметил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

Аттестация поможет гидам получить преимущество, ведь их компетенцию подтвердили официально. Если данных о специалисте в реестре нет, это говорит о том, что человек занимается экскурсиями незаконно.

Опросы показали, что почти половина россиян, а именно 48%, предпочитают сами организовывать свои путешествия. Такой тренд специалисты наблюдают последние пять лет, о чем сообщил Life со ссылкой на исследовательский центр НАФИ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Туризм Правила
29 июня 2024, 23:01
«Выиграть в лотерею». Россиянам посоветовали не рассчитывать на горящие путевки
Pxhere
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Цены на отдых в Турции выросли, однако курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью у россиян. Причину назвала турэксперт, руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой. Специалист также перечислила более бюджетные направления для отдыха.

Если говорить о глобальной тенденции, то Турция сейчас остается в лидерах, отметила эксперт.

«Лайфхак здесь очень простой. Многие использовали акции по раннему бронированию, и за счет этого смогли сохранить себе такую хорошую, достойную стоимость. Сейчас эти повышения [цен] на них никак не сказываются», - подчеркнула Савицкая.

Россиянам проще добраться до Турции с логистической точки зрения. К тому же цены на отдых там примерно такие же, как и в России.

«Здесь уже зависит именно от предпочтений туристов, что они хотят посмотреть: либо что-то новое, по нашей стране попутешествовать, либо уже хорошо известные курорты, к которым привыкли и из года в год ездят отдыхать всей семьей и друзьями», - добавила специалист.

Рассчитывать на горячие путевки россиянам не стоит - туроператоры не выкупают огромное количество чартеров, которые горели, как раньше.

«Поэтому рассчитывать на горящие путевки, это как рассчитывать выиграть в лотерею», - объяснила эксперт.

По ее словам, более бюджетно отдохнуть можно Египте и ОАЭ. Савицкая включила в это же список Таиланд. Также вырос спрос на экскурсии в Китай.

Ранее стало известно, что в структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». У туристов станет больше выбора, а цены на отдых не вырастут.

Турция Путешествия Туризм Отпуск

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