12 января 2024, 09:51

Турпоток в Москву и Подмосковье в новогодние каникулы возрос на 10%

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На 10% больше россиян провели новогодние каникулы в Москве и Подмосковье, не пользуясь услугами агентств. Столичный регион предпочли жители Санкт-Петербурга, Кубани и Татарстана, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel.

Специалисты подсчитали, сколько туристов из регионов России приехали в Москву и Московскую область самостоятельно, а не по путевке, и провели там праздничные выходные. По сравнению с концом 2022 - началом 2023 годов количество таких путешественников увеличилось на 10%. Чаще всего столичный регион выбирали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областей.

Сами же москвичи предпочли не уезжать далеко. Число тех, кто решил провести каникулы на территории России, возросло на 21%, из них 45% уехали в Подмосковье. Популярными направлениями стали также Калужская, Владимирская, Тверская области, Кубань и Петербург.

Популярнейшим зарубежным направлением у жителей столицы стала Белоруссия, на которую пришлось 13,5% поездок. Второе место заняла Турция, третье - ОАЭ. Туда отправились 13% и 8% москвичей соответственно.

В течение всего прошлого года россияне отдыхали в Турции, Белоруссии и Абхазии.

Турпоток в Китай увеличился в восемь раз, в Таиланд - в шесть. Эти страны тоже вошли в топ-10 самых популярных направлений.

Туризм Москва
11 января 2024, 00:30
Flydubai прокомментировала «дебош» Мамаева на борту
Global Look Press
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Эмиратская авиакомпания Flydubai не стала раскрывать информацию о поведении пассажира Павла Мамаева на борту, сообщило РИА «Новости». Предположительно, экс-футболист сборной России повздорил с бортпроводниками, когда рейс задержали на взлете из-за технической неполадки.

«Рейс Flydubai FZ 968 из международного аэропорта Внуково в международный аэропорт Дубая 10 января был задержан из-за технической проблемы. <…> Мы не можем раскрыть какую-либо информацию, касающуюся кого-либо из наших пассажиров», - отметил представитель авиаперевозчика в ответ на просьбу агентства прокомментировать «дебош» Мамаева.

Ранее СМИ сообщили, что Мамаев устроил перебранку с бортпроводниками, которые отказались быстро принести ему детскую коляску. Авторы материала заявили, что бывший футболист кричал и ругался.

Спортсмен опроверг слухи о якобы «дебоше» на борту. Мамаев отметил, что ни с кем не ругался, а просто попросил у бортпроводников коляску для ребенка, что те и сделали.

Павел Мамаев Спортсмены Авиакомпании
09 января 2024, 12:55
Россияне стали лидерами по турпоездкам в Казахстан в 2023 году
Unsplash
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Туристы из России стали лидерами по поездкам в Казахстан в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта республики.

С января по сентябрь Казахстан посетили 834,9 тысячи путешественников из-за рубежа. Около 357 тысяч из них - россияне. За первые девять месяцев 2023 года количество въехавших в страну туристов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На втором месте после россиян оказались китайцы, на третьем - турки. В пятерку лидеров вошли путешественники из Соединенных Штатов. Оттуда в Казахстан приехали около 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице выросло число туристов и бизнес-поездок. Высокий темп развития сферы путешествий обеспечила модернизация инфраструктуры, внимание к современным отраслевым тенденциям и внедрение новых программ.

Казахстан Туризм Россия
03 января 2024, 02:33
Россиянам назвали выгодные направления для отдыха в январе
Freepik
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После новогодних праздников цены на турпутевки снизятся по большинству направлений. Пик ажиотажа закончится после 15 января. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал в интервью «Российской газете».

По словам Мурадяна, во второй половине января можно будет выгодно слетать в ОАЭ или Египет. А вот в Таиланде высокий сезон продлится до 20 января, так как туры туда обычно длиннее. Кроме того, уже в феврале там начнется новый пик, связанный с китайским Новым годом.

После новогодних праздников цены на туры упадут на 45-50%. Недельные туры на двоих в ОАЭ или Египет обойдутся в 120-160 тысяч рублей, полет в Таиланд будет стоить около 150-180 тысяч. Больше скидок появится на дорогих направлениях, таких как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.

Ранее стало известно, что пограничники начали забирать у россиян загранпаспорта из-за опечаток в написании фамилии, имени, дате или месте рождения. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в такую ситуацию уже попали два человека.

Отдых Праздники Египет Туризм Таиланд ОАЭ
01 января 2024, 01:02
Аналитики назвали самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году
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Самыми желанными направлениями для путешествий россиян в 2023 году стали Турция, Белоруссия и Абхазия. Такие данные представило издание Lenta.ru со ссылкой на сервис бронирования МТС Travel.

Турцию в 2023 году посетили 23% российских путешественников. На втором месте Белоруссия, в соседнюю дружественную страну ездили 9% российских туристов. На третьей строчке - Абхазия, ее посетили 8% путешественников из РФ.

«Среди десяти самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд, куда турпоток вырос за год примерно в шесть раз, и Китай - там россияне бывали в восемь раз чаще, чем годом ранее», - добавили эксперты.

Московская платформа «Russpass. Бизнес» объединила свыше 500 компаний за полгода существования. Через портал подали свыше 1,5 тысячи запросов на участие в разнообразных проектах.

Турция Путешествия Белоруссия Туризм Абхазия Китай

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