Туроператоры стали делать скидки на отели до 60%

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По его словам, цены на авиабилеты падают в том случае, если места на чартерных или блочных рейсах могут «сгореть». Из-за этого резко уменьшается цена перелета в турпакете.

«Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней. Так продаются до 70% туров», - указал Мураданян.

Его слова подтвердили и в пресс-службе туроператора Tez Tour. Представители турфирмы отметили, что размер скидок на отели сейчас может доходить до 60%.

Вице-президент АТОР добавил, что туроператоры начали стимулировать спрос, продавая турпакеты путешествий в ОАЭ и Таиланд по более низким ценам. Кроме того, они организовывают спецпредложения для отдыхающих.

«Например, это может быть бесплатное улучшение плана питания: клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион - завтрак и ужин», - заключил Мураданян.

Ранее вице-президент АТОР спрогнозировал взлет спроса на путешествия в Иран. Он назвал восточную страну хитом для россиян в зимний сезон.