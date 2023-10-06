Туроператоры стали делать скидки на отели до 60%
Российские туроператоры стали предлагать большие скидки на турпакеты. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, цены на авиабилеты падают в том случае, если места на чартерных или блочных рейсах могут «сгореть». Из-за этого резко уменьшается цена перелета в турпакете.
«Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней. Так продаются до 70% туров», - указал Мураданян.
Его слова подтвердили и в пресс-службе туроператора Tez Tour. Представители турфирмы отметили, что размер скидок на отели сейчас может доходить до 60%.
Вице-президент АТОР добавил, что туроператоры начали стимулировать спрос, продавая турпакеты путешествий в ОАЭ и Таиланд по более низким ценам. Кроме того, они организовывают спецпредложения для отдыхающих.
«Например, это может быть бесплатное улучшение плана питания: клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион - завтрак и ужин», - заключил Мураданян.
Ранее вице-президент АТОР спрогнозировал взлет спроса на путешествия в Иран. Он назвал восточную страну хитом для россиян в зимний сезон.