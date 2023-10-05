Туроператоры назвали новую страну-хит у российских путешественников зимой

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«Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке», - указал он.

Авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind и Mahan Airlines осуществляют прямые рейсы из России в Иран. Поездка занимает четыре часа и стоит от 12,5 тысячи рублей в один конец. Такие условия могут привлечь туристов, желающих недорого и с комфортом провести отпуск, отметило издание со ссылкой на «Слетать.ру».

По стоимости путевок страна будет конкурировать с более популярными экскурсионными направлениями, например Египтом и Турцией, рассказал вице-президент АТОР.

Кроме того, завлечь россиян может и соглашение о групповом безвизе, согласно которому путешественники получили возможность без виз провести в Иране до 15 дней в составе группы. При этом индивидуальным туристам разрешение на въезд нужно получать заранее.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала о способах оформления визы в Иран. Специалист отметила, что разрешение на въезд можно получить заранее в электронном виде.