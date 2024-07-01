01 июля 2024, 14:30

Туристы смогут проверить квалификацию гидов с помощью QR-кодов с 1 июля

Медиасток.рф
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Реестр аттестованных гидов и проводников, которые сопровождают туристов на маршрутах повышенной опасности, заработал в России с 1 июля. Теперь квалификацию специалиста можно легко проверить с помощью QR-кода.

Новые правила заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они разработаны депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития и касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

С 1 июля проводники по опасным маршрутам обязаны проходить аттестацию. Принимать экзамен будут в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Специалисты, которые успешно пройдут испытания, получат нагрудный знак с QR-кодом. По нему можно быстро получить информацию о гиде, уровне его подготовки и опыте работы.

«Это необходимо для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников», - отметила заместитель директора департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева.

Федеральный реестр находится в открытом доступе.

«Турист, приобретая услугу, должен понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести, скажем, на Эльбрус или же аттестован только для пешеходных маршрутов. Ответы на все эти вопросы содержатся в реестре. Это прорыв для отрасли», - отметил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

Аттестация поможет гидам получить преимущество, ведь их компетенцию подтвердили официально. Если данных о специалисте в реестре нет, это говорит о том, что человек занимается экскурсиями незаконно.

Опросы показали, что почти половина россиян, а именно 48%, предпочитают сами организовывать свои путешествия. Такой тренд специалисты наблюдают последние пять лет, о чем сообщил Life со ссылкой на исследовательский центр НАФИ.

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Законы Туризм Правила
29 июня 2024, 23:01
«Выиграть в лотерею». Россиянам посоветовали не рассчитывать на горящие путевки
Pxhere
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Цены на отдых в Турции выросли, однако курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью у россиян. Причину назвала турэксперт, руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой. Специалист также перечислила более бюджетные направления для отдыха.

Если говорить о глобальной тенденции, то Турция сейчас остается в лидерах, отметила эксперт.

«Лайфхак здесь очень простой. Многие использовали акции по раннему бронированию, и за счет этого смогли сохранить себе такую хорошую, достойную стоимость. Сейчас эти повышения [цен] на них никак не сказываются», - подчеркнула Савицкая.

Россиянам проще добраться до Турции с логистической точки зрения. К тому же цены на отдых там примерно такие же, как и в России.

«Здесь уже зависит именно от предпочтений туристов, что они хотят посмотреть: либо что-то новое, по нашей стране попутешествовать, либо уже хорошо известные курорты, к которым привыкли и из года в год ездят отдыхать всей семьей и друзьями», - добавила специалист.

Рассчитывать на горячие путевки россиянам не стоит - туроператоры не выкупают огромное количество чартеров, которые горели, как раньше.

«Поэтому рассчитывать на горящие путевки, это как рассчитывать выиграть в лотерею», - объяснила эксперт.

По ее словам, более бюджетно отдохнуть можно Египте и ОАЭ. Савицкая включила в это же список Таиланд. Также вырос спрос на экскурсии в Китай.

Ранее стало известно, что в структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». У туристов станет больше выбора, а цены на отдых не вырастут.

Турция Путешествия Туризм Отпуск
26 июня 2024, 14:39
Круглогодичный отдых. Российские курорты привлекут больше туристов благодаря нацпроекту
Unsplash
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В структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», включающий создание круглогодичных морских курортов. У туристов станет больше выбора, при этом цены на отдых не вырастут, отметил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что нацпроект, который будет реализовываться с 2025 по 2030 годы, затронет девять курортов, в том числе калининградское взморье, Санкт-Петербург, «Новую Анапу» на черноморском побережье, новые территории на Азовском море (туда входит и Запорожье), территории у Японского моря, рядом с Владивостоком, и Байкал. Общий объем государственного финансирования составит 103 миллиарда рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры, обустройство курортов. Кроме того, на площадки зайдут инвесторы.

«Порядка 10 миллионов человек дополнительно смогут отдыхать там ежегодно. Добавится около 73 тысяч номеров. Естественно, будет диверсифицирована структура отдыха, причем круглогодичного. Строятся и учреждения санаторно-курортного типа, и гостиницы, появляются средства досуга, развлечения и прочее. В целом это повлияет и на регионы - и даст возможность россиянам выбирать отдых. Потому что сейчас только на транспорт люди зачастую тратят от 20% до 50-60%», - рассказал Барзыкин.

По его словам, туристы смогут отдыхать ближе к курортам.

«Цены этот проект не повысит. Понизятся ли они - уже от многих факторов будет зависеть», - подытожил эксперт.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания предположил, что его страна в 2024 году станет лидером по количеству отдыхающих российских туристов.

Инвестиции Отдых Черное море Санкт-Петербург Путешествия Туризм Владивосток
24 июня 2024, 00:40
Турфирмы призвали отменить штрафы за отмену туров в Севастополь
РИА «Новости»
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Туроператорам рекомендовали не штрафовать отдыхающих за отмену туров в Севастополь и Крым после обстрела курортной зоны со стороны Вооруженных сил Украины. Об сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», - отметили в сообщении.

Украинские боевики ударили ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю 23 июня. Силы ПВО сбили четыре ракеты, одна взорвалась в воздухе. Осколки боеприпаса рухнули на курортную зону, где находились отдыхающие. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей. Также ранения получили более 150 человек.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 01:53
Дешевле, чем в Турции. Россиянам назвали популярное направление для отдыха
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Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для российских туристов стал дешевле, чем в Турции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости».

По словам эксперта, к росту цен на отдых в Турции привели экономические проблемы страны. Там высокая инфляция, резко увеличиваются зарплаты и стоимость электроэнергии. Из-за этого отели вынуждены повышать цены.

Другая причина - стагнация гостиничного бизнеса в стране. Ключевая ставка в Турции достигла 45%. В таких условиях невыгодно брать кредиты на строительство отелей - они просто не окупятся.

ОАЭ, напротив, сейчас активно развивает туристическую индустрию. В стране стабильная экономика, нет большой инфляции, невысокие ставки по кредитам. К тому же там дешевая электроэнергия и относительно недорогая рабочая сила.

«Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции. <…> Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина - цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом», - добавил эксперт.

Ранее президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что в выдаче мультишенгена россиянам чаще всего отказывают Греция и Испания.

Отдых Турция ОАЭ Инфляция

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