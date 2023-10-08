Туристы перечислили самые популярные достопримечательности России

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В исследовании участвовали почти 1900 респондентов-туристов. По их мнению, Красная площадь стала символом страны, ее посетили 89% опрошенных. Серебро в рейтинге занял Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. В нем побывали 86% респондентов.

Третье место в списке достопримечательностей получил Эрмитаж, который вживую осмотрели 81% туристов. Путешественники вспомнили также про Петергоф (80%) и Третьяковскую галерею (66%).

В рейтинг попали Казанский кремль (48%) и Свято-Троицкая Сергиева Лавра (37%).

Ранее туроператоры перечислили самые популярные у россиян зарубежные направления для новогоднего отдыха. Самой актуальной страной для зимних поездок оказалась Белоруссия, в список фаворитов у путешественников также попал Таиланд. Кроме того, россияне активно скупают авиабилеты и путевки в Турцию, ОАЭ и Италию.