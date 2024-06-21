21 июня 2024, 13:09

Туристы не поедут в Зимбабве. Почему новый безвиз — лишь формальность

Unsplash
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Россия начала переговоры с девятью странами о введении безвизового режима. Среди них — Зимбабве, Кувейт и Бахрейн. Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил 360.ru, что это не самые популярные направления, и для их развития потребуется комплексный подход.

«Малайзия, может быть, и Бахрейн [будут востребованы]. Не уверен, что туристы массово поедут в Зимбабве. И потом, все эти визы - формальность. Там нет такой ситуации, чтобы стояла очередь из желающих, а им не давали визы», - сказал он.

По мнению Голова, сэкономить на пошлине тоже не получится. Билеты в эти страны тоже стоят дорого, даже если покупать их заранее.

Голов заявил, что, с другой стороны, россияне почти перестали ездить в Европу из-за проблем с визами. По его словам, там отдохнули единицы. Но для развития новых направлений специалист рекомендовал применять комплексный подход.

«Нужна не только отмена виз. Если МИД планирует [безвиз], то должны подключаться авиакомпании, давать какие-то чартерные тарифы. Нужно работать с туроператорами, чтобы это были пакетные туры. А просто отменить визы - думаю, это формализм», - сказал собеседник 360.ru.

О планах расширить безвизовый режим рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов. По его словам, такие соглашения заключили с более чем 65 государствами и инициировали переговоры еще с девятью. При этом дипломаты выступили против односторонней либерализации порядка въезда.

Россия начала переговоры с девятью странами о введении безвизового режима. Среди них - Зимбабве, Кувейт и Бахрейн. Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил 360.ru, что это не самые популярные направления, и для их развития потребуется комплексный подход.

Африка Дипломатия Туризм Визы Международные отношения МИД РФ
21 июня 2024, 13:56
Россия начала переговоры о безвизовых поездках еще с девятью странами
РИА «Новости»
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В России приступили к переговорам о безвизовых поездках россиян еще в девять стран. Об этом рассказал РИА «Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что на сегодняшний день по двусторонним соглашениям об отмене визовых формальностей жители более 65 стран могут приезжать в Россию по своим обычным паспортам. Только за последние четыре года вступили в силу 15 подобных соглашений.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», - добавил Климов.

При этом Россия выступила против одностороннего безвиза с дружественными странами. По словам Климова, отмена виз для въезда в РФ без аналогичных мер со стороны других государств поставит россиян в уязвимое положение.

В прошлом году границу РФ пересекли свыше 110 миллионов человек. Этот показатель вырос на 36%, по сравнению с 2022 годом.

Паспорта Россия Переговоры МИД РФ
21 июня 2024, 10:28
Дипломаты выступили против одностороннего безвиза с дружественными странами
РИА «Новости»
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Отмена виз для въезда в Россию из дружественных стран без аналогичных мер с их стороны поставит россиян в уязвимое положение. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов в разговоре с РИА «Новости» выступил против пересмотра правил.

По его словам, министерство не поддержит одностороннюю либерализацию порядка въезда, даже в отношении дружественных стран. Климов объяснил, что введение безвизового режима лишит вторую сторону мотивации сделать то же самое и нанесет ущерб внешнеполитическому авторитету России.

«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», - сказал он.

Климов напомнил, что в 2016 году президент России Владимир Путин утвердил мораторий на одностороннее предоставление иностранцам безвизового въезда или визовых льгот. Поэтому, заявил он, нет практической возможности реализовать подобные идеи.

Изменить условия пребывания иностранцев в России предложило Минэкономразвития. Чиновники призвали пересмотреть срок действия виз и сделать их многократными.

Дипломатия Мигранты Туризм Визы Международные отношения Россия МИД РФ
20 июня 2024, 09:10
Биометрический загранпаспорт в России подорожает на тысячу рублей
РИА «Новости»
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Пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем возрастет для взрослых и детей с 1 июля. Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова сообщила РИА «Новости», что взнос за обычные документы останется прежним.

Пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем возрастет для взрослых и детей с 1 июля. Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова сообщила РИА «Новости» , что взнос за обычные документы останется прежним.

Госпошлину при выдаче биометрического паспорта проиндексируют на 20%. Позднякова сообщила, что новые расценки вступят в силу в июле.

«Не изменились пошлины за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Выросла цена на паспорт с электронным носителем информации для детей с 2500 до 3000 рублей, взрослых - с 5000 до 6000 рублей», - сказала она.

До 1200 рублей подорожает виза для въезда в Россию, а за документ для многократного пересечения границы иностранцам придется заплатить 1920 рублей. Проездной документ беженца обойдется в 420 рублей, вид на жительство - в 6000 рублей.

Некоторые туристы столкнулись с ошибками в загранпаспортах. Директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский посоветовал в таких случаях жаловаться в свое турагентство и требовать компенсацию за несостоявшийся отпуск.

Паспорта Туризм
18 июня 2024, 22:34
Россияне занялись сексом прямо в салоне самолета
Freepik
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Пара россиян занялась сексом прямо на борту самолета. Об этом рассказала бывшая стюардесса крупной российской авиакомпании Анна на своем YouTube-канале «Anny problem».

По словам девушки, секс на борту самолета - это «пунктик» для многих парочек. Существует даже неофициальный «Клуб десятитысячников», объединяющий людей, у которых был такой опыт.

Сама Анна за свою карьеру стюардессы не сталкивалась с тем, чтобы пассажиры занимались сексом в туалете воздушного судна. Зато на ее глазах происходила более пикантная ситуация: пара пассажиров занялась оральным сексом прямо в салоне, не вставая со своих мест. Женщина головой легла мужчине на колени, а он просто прикрыл ее пледом.

«Наверное, они думали, что плед - это как мантия-невидимка из „Гарри Поттера“. Типа плед закрывает все. Но это было очевидно буквально для всех», - отметила Анна.

Девушка добавила, что бортпроводники аккуратно сделали замечание парочке, стараясь не привлекать внимание остальных пассажиров.

Ранее в Екатеринбурге влюбленная пара занялась сексом на пирсе , а из кустов за ними наблюдал вуайерист.

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