«Малайзия, может быть, и Бахрейн [будут востребованы]. Не уверен, что туристы массово поедут в Зимбабве. И потом, все эти визы - формальность. Там нет такой ситуации, чтобы стояла очередь из желающих, а им не давали визы», - сказал он.

По мнению Голова, сэкономить на пошлине тоже не получится. Билеты в эти страны тоже стоят дорого, даже если покупать их заранее.

Голов заявил, что, с другой стороны, россияне почти перестали ездить в Европу из-за проблем с визами. По его словам, там отдохнули единицы. Но для развития новых направлений специалист рекомендовал применять комплексный подход.

«Нужна не только отмена виз. Если МИД планирует [безвиз], то должны подключаться авиакомпании, давать какие-то чартерные тарифы. Нужно работать с туроператорами, чтобы это были пакетные туры. А просто отменить визы - думаю, это формализм», - сказал собеседник 360.ru.

О планах расширить безвизовый режим рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов. По его словам, такие соглашения заключили с более чем 65 государствами и инициировали переговоры еще с девятью. При этом дипломаты выступили против односторонней либерализации порядка въезда.

Россия начала переговоры с девятью странами о введении безвизового режима. Среди них - Зимбабве, Кувейт и Бахрейн. Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил 360.ru, что это не самые популярные направления, и для их развития потребуется комплексный подход.