08 июня 2024, 03:46

Туристов предупредили об опасностях отдыха в Турции, Египте и Таиланде

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

МИД Великобритании (FCDO) обновил рекомендации для туристов, направляющихся в Турцию, Египет или Таиланд. Путешественников призвали соблюдать осторожность.

В каждой из этих стран специалисты из FCDO назвали места, которые не рекомендуется посещать. В Турции это город Ширнак и провинция Хаккари - там могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам посоветовали воздержаться от посещения зоны в пределах 10 километров от границы с Сирией. При этом Стамбул и курортные побережья по-прежнему считаются безопасными.

В Таиланде путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения южных регионов: провинций Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла. Кроме того, из-за терактов туристов призвали избегать железнодорожных маршрутов.

В Египте небезопасными названы районы к западу от долины Нила и в дельте реки Нил. В то же время курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх остаются безопасными, считают эксперты.

Ранее эксперт рассказал 360.ru, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции и ОАЭ, и как сэкономить в путешествии.

Отдых Турция Великобритания Путешествия Египет Таиланд
07 июня 2024, 16:44
Путин призвал к развитию внутреннего туризма
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. За ближайшие шесть лет число поездок по стране с размещением в гостиницах необходимо увеличить до 140 миллионов человек. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте к 2030 году вырастет до 5%.

«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», - перечислил Путин.

Глава государства добавил, что всероссийский конкурс по улучшению облика городов продлят, дополнительно запустят программы благоустройства парков и набережных.

«Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия», - добавил Путин.

Президент пояснил, что под реконструкцию подпадут не менее тысячи объектов, которые получат вторую жизнь и украсят населенные пункты.

По данным социологического опроса агентства «Вебер», каждый третий из путешествующих россиян выбирает для отдыха отечественные курорты. Согласно представленным данным, из общего числа туристов 33% отдают предпочтения поездкам по России, 13% ездят за границу, 17% выбирают оба направления.

Туризм Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 09:53
Чартерные рейсы на Хайнань из России запускать не планируют
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Запускать чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время не планируют. Об этом вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

«В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки», - отметил Чернышенко.

Международный экономический форум стартовал 5 июня. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран. На форум даже прибыла делегация талибов*. Их главная цель - расширение экономического сотрудничества с Россией.

ПМЭФ - это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Форум проводят с 1997 года.

*«Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.

Самолеты Россия Авиакомпании ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 08:24
Глава Кемерова сообщил о смерти одного из пострадавших в ДТП с трамваями
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Кемерове умер один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«Уважаемые кемеровчане! Несмотря на усилия врачей, к сожалению, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Семье окажем всестороннюю поддержку, встретимся с близкими погибшего», - написал он.

По словам Анисимова, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает.

«Переливание крови не требуется. Одиннадцать человек уже перевели на амбулаторное лечение», - добавил глава Кемерова.

Авария с трамваями в Кемерово произошла ранее в четверг, 6 июня. В результате столкновения пострадали 67 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской Илья Середюк. Жителей предупредили, что пока трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться.

Самолеты Россия Авиакомпании ПМЭФ-2024
02 июня 2024, 12:44
«Авиашаттлы» запустили между Петербургом и Москвой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Новую программу полетов внедрили между Петербургом и Москвой. Подробности сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».

«Первые рейсы „шаттл“ Москва - Санкт-Петербург стартовали 1 июня», - передали в компании.

Всего «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять до 72 перелетов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервал между рейсами составит всего 15 минут. Кроме того, пассажиры будут проходить ускоренную регистрацию.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что запускает прямые рейсы из Красноярска на китайский курорт Хайнань. Самолеты начнут летать с 29 июня. Как уточнили в компании, общая маршрутная сеть перевозчика летом составляет 32 направления из сибирского хаба.

Санкт-Петербург Аэрофлот Россия Авиакомпании Москва

Новости по теме