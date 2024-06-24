Турфирмы призвали отменить штрафы за отмену туров в Севастополь

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для российских туристов стал дешевле, чем в Турции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости».

По словам эксперта, к росту цен на отдых в Турции привели экономические проблемы страны. Там высокая инфляция, резко увеличиваются зарплаты и стоимость электроэнергии. Из-за этого отели вынуждены повышать цены.

Другая причина - стагнация гостиничного бизнеса в стране. Ключевая ставка в Турции достигла 45%. В таких условиях невыгодно брать кредиты на строительство отелей - они просто не окупятся.

ОАЭ, напротив, сейчас активно развивает туристическую индустрию. В стране стабильная экономика, нет большой инфляции, невысокие ставки по кредитам. К тому же там дешевая электроэнергия и относительно недорогая рабочая сила.

«Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции. <…> Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина - цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом», - добавил эксперт.

Ранее президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что в выдаче мультишенгена россиянам чаще всего отказывают Греция и Испания.