24 июня 2024, 00:40

Турфирмы призвали отменить штрафы за отмену туров в Севастополь

РИА «Новости»
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Туроператорам рекомендовали не штрафовать отдыхающих за отмену туров в Севастополь и Крым после обстрела курортной зоны со стороны Вооруженных сил Украины. Об сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», - отметили в сообщении.

Украинские боевики ударили ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю 23 июня. Силы ПВО сбили четыре ракеты, одна взорвалась в воздухе. Осколки боеприпаса рухнули на курортную зону, где находились отдыхающие. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей. Также ранения получили более 150 человек.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 01:53
Дешевле, чем в Турции. Россиянам назвали популярное направление для отдыха
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Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для российских туристов стал дешевле, чем в Турции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости».

По словам эксперта, к росту цен на отдых в Турции привели экономические проблемы страны. Там высокая инфляция, резко увеличиваются зарплаты и стоимость электроэнергии. Из-за этого отели вынуждены повышать цены.

Другая причина - стагнация гостиничного бизнеса в стране. Ключевая ставка в Турции достигла 45%. В таких условиях невыгодно брать кредиты на строительство отелей - они просто не окупятся.

ОАЭ, напротив, сейчас активно развивает туристическую индустрию. В стране стабильная экономика, нет большой инфляции, невысокие ставки по кредитам. К тому же там дешевая электроэнергия и относительно недорогая рабочая сила.

«Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции. <…> Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина - цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом», - добавил эксперт.

Ранее президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что в выдаче мультишенгена россиянам чаще всего отказывают Греция и Испания.

Отдых Турция ОАЭ Инфляция
22 июня 2024, 17:27
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Антальи
РИА «Новости»
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Экипаж вылетевшего в Сочи из турецкой Антальи самолета авиакомпании Azur Air вернулся обратно из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Собеседники журналистов подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме. В ближайшее время борт осмотрят инженеры.

«Экипаж рейса принял решение о возвращении в аэропорт вылета в связи с подозрением на попадание птицы в двигатель», - заявили в компании.

О развороте и возвращении в аэропорт Антальи вылетевшего в Сочи самолета сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции Hava Sosyal Medya на своей странице в социальной сети X. Авторы публикации не уточнили причин такого решения экипажа.

В начале июня появившиеся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бишкека птицы помешали разгону самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс в Москву.

В пресс-службе перевозчика заявили, что рейс отменили, а борт отправили на дополнительную проверку. Пассажиры вылетели в Москву на следующем рейсе в самолете большей вместимости.

Авиация Турция Сочи Птицы Самолеты Россия
21 июня 2024, 13:56
Россия начала переговоры о безвизовых поездках еще с девятью странами
РИА «Новости»
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В России приступили к переговорам о безвизовых поездках россиян еще в девять стран. Об этом рассказал РИА «Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что на сегодняшний день по двусторонним соглашениям об отмене визовых формальностей жители более 65 стран могут приезжать в Россию по своим обычным паспортам. Только за последние четыре года вступили в силу 15 подобных соглашений.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», - добавил Климов.

При этом Россия выступила против одностороннего безвиза с дружественными странами. По словам Климова, отмена виз для въезда в РФ без аналогичных мер со стороны других государств поставит россиян в уязвимое положение.

В прошлом году границу РФ пересекли свыше 110 миллионов человек. Этот показатель вырос на 36%, по сравнению с 2022 годом.

Паспорта Россия Переговоры МИД РФ
21 июня 2024, 13:09
Туристы не поедут в Зимбабве. Почему новый безвиз — лишь формальность
Unsplash
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Россия начала переговоры с девятью странами о введении безвизового режима. Среди них — Зимбабве, Кувейт и Бахрейн. Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил 360.ru, что это не самые популярные направления, и для их развития потребуется комплексный подход.

«Малайзия, может быть, и Бахрейн [будут востребованы]. Не уверен, что туристы массово поедут в Зимбабве. И потом, все эти визы - формальность. Там нет такой ситуации, чтобы стояла очередь из желающих, а им не давали визы», - сказал он.

По мнению Голова, сэкономить на пошлине тоже не получится. Билеты в эти страны тоже стоят дорого, даже если покупать их заранее.

Голов заявил, что, с другой стороны, россияне почти перестали ездить в Европу из-за проблем с визами. По его словам, там отдохнули единицы. Но для развития новых направлений специалист рекомендовал применять комплексный подход.

«Нужна не только отмена виз. Если МИД планирует [безвиз], то должны подключаться авиакомпании, давать какие-то чартерные тарифы. Нужно работать с туроператорами, чтобы это были пакетные туры. А просто отменить визы - думаю, это формализм», - сказал собеседник 360.ru.

О планах расширить безвизовый режим рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов. По его словам, такие соглашения заключили с более чем 65 государствами и инициировали переговоры еще с девятью. При этом дипломаты выступили против односторонней либерализации порядка въезда.

Россия начала переговоры с девятью странами о введении безвизового режима. Среди них - Зимбабве, Кувейт и Бахрейн. Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил 360.ru, что это не самые популярные направления, и для их развития потребуется комплексный подход.

Африка Дипломатия Туризм Визы Международные отношения МИД РФ

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