Треть россиян теряли в путешествиях свои паспорта

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Среди опрошенных 50% оставляли вещи в путешествиях. Из них 42% оказывались без электроники, 28% - паспортов, 19% - колец, серег и часов.

Вернуть утраченное чаще всего удавалось в аэропорту, сообщили 39% респондентов. Почти настолько же часто - в 36% случаев - вещи находили по возвращении домой, а в 17% - при посадке на рейс.

Примерно в половине случаев вещи теряли, путешествуя по России. Вдвое реже, в 17,2%, это произошло в странах зоны Шенгена, 10,4% - при поездках в Турцию. Самый дорогостоящий багаж пропал в Кении, когда человек остался без нескольких чемоданов.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов посоветовал, если чемодан при перелете пропал, сначала обратиться в службу его розыска, а затем составить акт о нарушении при перевозке багажа.

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