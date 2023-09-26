Таиланд захотел продлить срок безвизового пребывания россиян
Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания для россиян с 30 до 60 или 90 дней. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят, сообщил исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда Тирасил Тапен. Его слова привел «Интерфакс».
Как отметил Тапен, в Таиланде сейчас новое правительство, которое решило уделить большое внимание туризму. У россиян уже есть возможность безвизового пребывания, но сейчас в стране задумались об увеличении этого срока.
«Есть два пути - увеличение безвизового пребывания до 60 и до 90 дней. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен», - пояснил он.
Сейчас российские туристы могут пребывать в Таиланде без виз до 30 дней. Также Тапен отметил, что пока еще остался открытым вопрос использования банковских карт «Мир» в стране. Когда закроют тему с безвизовым пребыванием россиян, тогда можно будет перейти к решению этого вопроса, резюмировал чиновник.
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