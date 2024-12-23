Стало известно, в какие страны россияне в 2024 году ездили чаще всего

По ее данным, в 2024 году именно на эти страны пришлось 75-85% продаж на организованном рынке в разные месяцы. Также популярность у отечественных путешественников набрали Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка и Куба.

Помимо этого, АТОР назвала среднюю стоимость отдыха за рубежом на разных направлениях. По оценке экспертов PEGAS Touristik, траты туристов в этому году увеличились на 12% по сравнению с прошлыми показателями.

Средний чек отдыха в Турции для двух человек - 207 300 рублей, в Египте - 189 300, в ОАЭ - 216 500, в Таиланде - 218 100, в Китае - 215 300.

При этом цена тура зависит от многих факторов, включая количество ночей. В 2024 году некоторые путешественники сокращали продолжительность отпуска.

Ранее туристический бум зафиксировали в Нижегородской области. Более четырех миллионов человек съездили туда с начала этого года.