Стало известно, какие авиабилеты подешевеют до конца года

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Возможное снижение цен связано с тем, что высокий сезон в России закончился. Соответственно, если у авиакомпаний резко не вырастут расходы на топливо, лизинг или услуги аэропортов, стоимость билетов на короткие рейсы может упасть. В качестве примера эксперт привел направления Москва - Самара, Москва - Калининград, Москва - Санкт-Петербург и Москва - Казань.

В целом, по словам Гареева, внутренние авиаперелеты осенью и в начале зимы этого года подорожают на 15-20% по сравнению с предыдущим. Рост цен на зарубежные рейсы еще более значительный - на 40-50% по сравнению с прошлым годом. Ждать снижения цен можно лишь на тех направлениях, где закончился курортный сезон.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка отменила визовый сбор для туристов из России. Раньше въезд стоил 50-60 долларов, а теперь россияне могут попасть на остров бесплатно.