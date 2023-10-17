Спрос на туры в Европу подскочил на треть

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«Конечно, из-за сложной транспортной логистики в целом количество путешествий в Европу сократилось, но мы отмечаем, что количество путешествий в страны ЕС выросло в этом году примерно на 30% за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», - сказал он.

По словам Дмитрия Горина, 17 из 27 европейских стран продолжили оформлять россиянам визы. Из них самыми популярными стали Испания, Греция, Италия и Франция. Документы на въезд выдавали дольше, но, заявил вице-президент РСТ, сделать это в рамках турпакета проще, чем самостоятельно. Он посоветовал пользоваться услугами туроператоров и не ездить в Европу на машинах.

В продаже появились путевки в Турцию на лето 2024 года. В июне тур на двоих в четырехзвездочном отеле обойдется в 134,4 тысячи рублей за неделю.