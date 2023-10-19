Спрос и цены на путевки в Египет упали на фоне войны в Израиле

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«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%», - отметили в группе компаний.

По данным туроператора, ситуация стабилизировалась с 17 октября. В «Слетать.ру» пояснили, что к падению стоимости туров привели колебания спроса в первую неделю после начала обострения ситуации в соседнем Израиле.

Ранее Шри-Ланка отменила плату за визы для туристов из пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Министерство туризма республики пришло к выводу, что отмена въездных пошлин поможет увеличить турпоток на остров до пяти миллионов человек в год.