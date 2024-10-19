Список самых опасных мест Египта скрывали от россиян

В списке значится пять провинций, расположенных на приграничных территориях. Турист из России рассказал, что обнаружил брошюру на английском языке, в которой рекомендовано не посещать опасные районы, в число которых попали популярные у россиян Хургада, Шарм-эш-Шейх, Гиза и Асуан. В памятке сказано, что на дорогах между этими городами орудуют вооруженные банды.

«Памятки лежат на ресепшене на английском языке, наши их не берут. А я взял и обалдел! Британский МИД предупреждает своих туристов, что поездки в некоторые регионы Египта могут быть опасными для их жизни! А нам туда экскурсии продают!» - рассказал турист из России.

По его словам, в российском посольстве официально не рекомендовали лишь поездки в Асуан, но в частной беседе рекомендовали «лучше сидеть в отеле».

Египет третий год подряд занимает первое место по популярности среди россиян. Уже из 12 городов РФ на курорты Египта летают самолеты.