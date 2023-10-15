Шри-Ланка отменит визы для туристов из России

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Министр внес в правительство проект об отмене сбора для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Однако точных дат реализации инициативы Фернандо не назвал.

«Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. <…> Они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности», - указал министр туризма Шри-Ланки.

Он подчеркнул, что данная мера увеличит приток туристов в страну. Фернандо также напомнил, что правительство продолжило борьбу с последствиями кризиса и поставило цель достичь отметки в пять миллионов туристов в год.

Ранее газета Khaosod сообщала, что первые туристы из Китая прибыли в Таиланд по безвизу. Премьер Сеттха Тхависин лично встретил их в столичном аэропорту.