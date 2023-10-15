Шри-Ланка отменила плату за визы для туристов из России

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Министерство туризма Шри-Ланки пришло к выводу, что отмена въездных пошлин поможет увеличить турпоток на остров до пяти миллионов человек в год.

При этом год назад власти страны придерживались более строгой визовой политики. Тогда въездные пошлины для иностранцев подорожали почти в два раза. Цена электронных виз выросла до 50 долларов, а виз по прибытию - до 60 долларов.

Ранее стало известно, что Россия может установить безвизовый режим с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом уже в 2024 году. Замминистр экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что его ведомство активно прорабатывает этот вопрос с иностранными коллегами.