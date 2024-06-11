11 июня 2024, 07:46

Шенген для россиян подорожал на 10 евро

Global Look Press
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С 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы повысили до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей. Об этом сообщил РБК.

Вступило в силу решение Еврокомиссии об индексации взносов с учетом инфляции. Шенген для взрослых подорожал на 10 евро, до 90 евро, для детей - на пять, до 45 евро.

В шенгенскую зону вошли Норвегия, Исландия, Швейцария и большинство стран Евросоюза. В 2024 году к ним присоединились Болгария и Румыния. Эти страны начали принимать документы россиян на оформление туристических виз сроком три месяца.

В 2023 году каждому десятому россиянину отказали в шенгене, чаще всего в Мальте, Эстонии и Швеции. Граждане России подали 520 тысяч заявлений и в 10,6% случаев не получили документы. За четыре года доля отказов увеличилась в 13 раз.

Туризм Визы Европа
08 июня 2024, 03:46
Туристов предупредили об опасностях отдыха в Турции, Египте и Таиланде
Freepik
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МИД Великобритании (FCDO) обновил рекомендации для туристов, направляющихся в Турцию, Египет или Таиланд. Путешественников призвали соблюдать осторожность.

В каждой из этих стран специалисты из FCDO назвали места, которые не рекомендуется посещать. В Турции это город Ширнак и провинция Хаккари - там могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам посоветовали воздержаться от посещения зоны в пределах 10 километров от границы с Сирией. При этом Стамбул и курортные побережья по-прежнему считаются безопасными.

В Таиланде путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения южных регионов: провинций Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла. Кроме того, из-за терактов туристов призвали избегать железнодорожных маршрутов.

В Египте небезопасными названы районы к западу от долины Нила и в дельте реки Нил. В то же время курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх остаются безопасными, считают эксперты.

Ранее эксперт рассказал 360.ru, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции и ОАЭ, и как сэкономить в путешествии.

Отдых Турция Великобритания Путешествия Египет Таиланд
07 июня 2024, 16:44
Путин призвал к развитию внутреннего туризма
РИА «Новости»
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Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. За ближайшие шесть лет число поездок по стране с размещением в гостиницах необходимо увеличить до 140 миллионов человек. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте к 2030 году вырастет до 5%.

«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», - перечислил Путин.

Глава государства добавил, что всероссийский конкурс по улучшению облика городов продлят, дополнительно запустят программы благоустройства парков и набережных.

«Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия», - добавил Путин.

Президент пояснил, что под реконструкцию подпадут не менее тысячи объектов, которые получат вторую жизнь и украсят населенные пункты.

По данным социологического опроса агентства «Вебер», каждый третий из путешествующих россиян выбирает для отдыха отечественные курорты. Согласно представленным данным, из общего числа туристов 33% отдают предпочтения поездкам по России, 13% ездят за границу, 17% выбирают оба направления.

Туризм Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 09:53
Чартерные рейсы на Хайнань из России запускать не планируют
РИА «Новости»
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Запускать чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время не планируют. Об этом вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

«В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки», - отметил Чернышенко.

Международный экономический форум стартовал 5 июня. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран. На форум даже прибыла делегация талибов*. Их главная цель - расширение экономического сотрудничества с Россией.

ПМЭФ - это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Форум проводят с 1997 года.

*«Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.

Самолеты Россия Авиакомпании ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 08:24
Глава Кемерова сообщил о смерти одного из пострадавших в ДТП с трамваями
РИА «Новости»
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В Кемерове умер один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«Уважаемые кемеровчане! Несмотря на усилия врачей, к сожалению, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Семье окажем всестороннюю поддержку, встретимся с близкими погибшего», - написал он.

По словам Анисимова, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает.

«Переливание крови не требуется. Одиннадцать человек уже перевели на амбулаторное лечение», - добавил глава Кемерова.

Авария с трамваями в Кемерово произошла ранее в четверг, 6 июня. В результате столкновения пострадали 67 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской Илья Середюк. Жителей предупредили, что пока трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться.

Самолеты Россия Авиакомпании ПМЭФ-2024

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