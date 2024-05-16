«Сейчас идут акции». Россиянам назвали лучшие направления для летнего отдыха

Самые востребованные летние направления внутри страны - Краснодарский край, Крым и Минводы. Многие едут в Москву и Подмосковье - там предлагают не только культурно-познавательные программы, но и спортивные, и рекреационные. Также туристы посещают Санкт-Петербург и северо-запад страны в целом.

«Если говорить о бронировании. <…> Горнолыжный сезон закончился, но все равно бронируют летом Красную Поляну, Сочи. Шерегеш тоже <…> становится всесезонным местом отдыха, потому что есть бассейны, хорошая экология, досуговые мероприятия, событийные и прочие», - рассказал эксперт.

В среднем цены на номер с завтраком на двоих повсеместно варьируются от четырех тысяч до 4,7 тысячи рублей. Нельзя сказать, что стоимость туров показала взрывной рост, подчеркнул Барзыкин.

«На самом деле в цену входит переезд, перелет, сейчас акции идут. <…> Подбирать еще можно, нужно. Но нужно поспешить», - предупредил специалист.

Он посоветовал россиянам речные круизы и железнодорожные туры.

«Такой диверсифицированной продукт есть, „не только морем единым“», - сказал Барзыкин.

Среди заграничных направлений самыми популярными считаются Турция, Египет и ОАЭ. Также можно посетить Белоруссию, Абхазию, Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ранее предложил включить детский туризм в категорию соцтуризма.