04 июля 2024, 03:39

«Сервиса нет». Россиянин рассказал правду об отдыхе в Абхазии

Freepik
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Россиянин поделился своими впечатлениями после поездки в Абхазию. По его словам, в республике отсутствует сервис, поэтому отдых там быстро надоедает, сообщил «Царьград».

Турист пожаловался на гостиничные номера без ремонта, где иногда отключали электричество. Если человек предложит доплатить, чтобы его переселили в другой номер, то ему откажут. Также в отеле была медсестра, которая не стала помогать при простуде. По ее словам, эту болезнь относят к не страховым случаям.

В большинстве случаев экскурсоводы приезжают за людьми с опозданием. Еду в гостиницах готовят из дешевых продуктов, а на пляже мало лежаков.

«В общем не советую туда ездить. Оставите свои деньги и здоровье!» - резюмировал россиянин.

Ранее российские туристы пожаловались на отдых в Турции.

Основной причиной для недовольства стали высокие цены. За отпуск придется отдать сумму, сравнимую с поездкой на Мальдивы.

Еда Отдых Отели Отпуск Абхазия Россия Деньги
01 июля 2024, 16:27
Почти два миллиона туристов побывали в Крыму за полгода
РИА «Новости»
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За первую половину 2024 года Республику Крым посетили два миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, 60,8% отдыхающих прибывают на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 31,7% пользуются поездами, а 7,5% приезжают по сухопутному коридору через новые регионы.

Аксенов добавил, что только в июне в Крыму отдохнули более 746 тысяч человек, что на четверть больше, чем год назад.

Кроме того, глава республики отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 %, а в крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой продали почти все места. Средний уровень бронирования составил 51% на июль и 47% на август.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой Крыму.

Туризм Крым Сергей Аксенов
01 июля 2024, 14:30
Туристы смогут проверить квалификацию гидов с помощью QR-кодов с 1 июля
Медиасток.рф
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Реестр аттестованных гидов и проводников, которые сопровождают туристов на маршрутах повышенной опасности, заработал в России с 1 июля. Теперь квалификацию специалиста можно легко проверить с помощью QR-кода.

Новые правила заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они разработаны депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития и касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

С 1 июля проводники по опасным маршрутам обязаны проходить аттестацию. Принимать экзамен будут в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Специалисты, которые успешно пройдут испытания, получат нагрудный знак с QR-кодом. По нему можно быстро получить информацию о гиде, уровне его подготовки и опыте работы.

«Это необходимо для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников», - отметила заместитель директора департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева.

Федеральный реестр находится в открытом доступе.

«Турист, приобретая услугу, должен понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести, скажем, на Эльбрус или же аттестован только для пешеходных маршрутов. Ответы на все эти вопросы содержатся в реестре. Это прорыв для отрасли», - отметил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

Аттестация поможет гидам получить преимущество, ведь их компетенцию подтвердили официально. Если данных о специалисте в реестре нет, это говорит о том, что человек занимается экскурсиями незаконно.

Опросы показали, что почти половина россиян, а именно 48%, предпочитают сами организовывать свои путешествия. Такой тренд специалисты наблюдают последние пять лет, о чем сообщил Life со ссылкой на исследовательский центр НАФИ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Туризм Правила
29 июня 2024, 23:01
«Выиграть в лотерею». Россиянам посоветовали не рассчитывать на горящие путевки
Pxhere
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Цены на отдых в Турции выросли, однако курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью у россиян. Причину назвала турэксперт, руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой. Специалист также перечислила более бюджетные направления для отдыха.

Если говорить о глобальной тенденции, то Турция сейчас остается в лидерах, отметила эксперт.

«Лайфхак здесь очень простой. Многие использовали акции по раннему бронированию, и за счет этого смогли сохранить себе такую хорошую, достойную стоимость. Сейчас эти повышения [цен] на них никак не сказываются», - подчеркнула Савицкая.

Россиянам проще добраться до Турции с логистической точки зрения. К тому же цены на отдых там примерно такие же, как и в России.

«Здесь уже зависит именно от предпочтений туристов, что они хотят посмотреть: либо что-то новое, по нашей стране попутешествовать, либо уже хорошо известные курорты, к которым привыкли и из года в год ездят отдыхать всей семьей и друзьями», - добавила специалист.

Рассчитывать на горячие путевки россиянам не стоит - туроператоры не выкупают огромное количество чартеров, которые горели, как раньше.

«Поэтому рассчитывать на горящие путевки, это как рассчитывать выиграть в лотерею», - объяснила эксперт.

По ее словам, более бюджетно отдохнуть можно Египте и ОАЭ. Савицкая включила в это же список Таиланд. Также вырос спрос на экскурсии в Китай.

Ранее стало известно, что в структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». У туристов станет больше выбора, а цены на отдых не вырастут.

Турция Путешествия Туризм Отпуск
26 июня 2024, 14:39
Круглогодичный отдых. Российские курорты привлекут больше туристов благодаря нацпроекту
Unsplash
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В структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», включающий создание круглогодичных морских курортов. У туристов станет больше выбора, при этом цены на отдых не вырастут, отметил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что нацпроект, который будет реализовываться с 2025 по 2030 годы, затронет девять курортов, в том числе калининградское взморье, Санкт-Петербург, «Новую Анапу» на черноморском побережье, новые территории на Азовском море (туда входит и Запорожье), территории у Японского моря, рядом с Владивостоком, и Байкал. Общий объем государственного финансирования составит 103 миллиарда рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры, обустройство курортов. Кроме того, на площадки зайдут инвесторы.

«Порядка 10 миллионов человек дополнительно смогут отдыхать там ежегодно. Добавится около 73 тысяч номеров. Естественно, будет диверсифицирована структура отдыха, причем круглогодичного. Строятся и учреждения санаторно-курортного типа, и гостиницы, появляются средства досуга, развлечения и прочее. В целом это повлияет и на регионы - и даст возможность россиянам выбирать отдых. Потому что сейчас только на транспорт люди зачастую тратят от 20% до 50-60%», - рассказал Барзыкин.

По его словам, туристы смогут отдыхать ближе к курортам.

«Цены этот проект не повысит. Понизятся ли они - уже от многих факторов будет зависеть», - подытожил эксперт.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания предположил, что его страна в 2024 году станет лидером по количеству отдыхающих российских туристов.

Инвестиции Отдых Черное море Санкт-Петербург Путешествия Туризм Владивосток

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