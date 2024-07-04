«Сервиса нет». Россиянин рассказал правду об отдыхе в Абхазии

Турист пожаловался на гостиничные номера без ремонта, где иногда отключали электричество. Если человек предложит доплатить, чтобы его переселили в другой номер, то ему откажут. Также в отеле была медсестра, которая не стала помогать при простуде. По ее словам, эту болезнь относят к не страховым случаям.

В большинстве случаев экскурсоводы приезжают за людьми с опозданием. Еду в гостиницах готовят из дешевых продуктов, а на пляже мало лежаков.

«В общем не советую туда ездить. Оставите свои деньги и здоровье!» - резюмировал россиянин.

Ранее российские туристы пожаловались на отдых в Турции.

Основной причиной для недовольства стали высокие цены. За отпуск придется отдать сумму, сравнимую с поездкой на Мальдивы.