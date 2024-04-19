19 апреля 2024, 04:08

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Дубая

Global Look Press
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Российские туристы после трех дней ожидания вылета устроили бунт в аэропорту Дубая. Люди хлопали в ладоши и скандировали «Домой! Москва!», сообщил Telegram-канал Baza.

«Импровизированный митинг длился почти полчаса. Все это время российские туристы требовали отправить их домой», - рассказали авторы материала.

Авиасообщение в Дубае закрыли из-за проливных дождей несколько дней назад. По информации Baza, авиакомпания Emirates, которая отменила рейсы в Россию, игнорирует пассажиров. Они находятся в неведении, когда смогу улететь домой и где сейчас их багаж За сутки дали один ваучер в McDonald’s, но там сказали, что еды нет. Пассажиры падают в голодные обмороки. Местный полицейский снял митинг на видео и удалился.

В Дубае 15 апреля выпал годовой объем осадков. Ливни привели к затоплению дорог, подтопленным оказался даже аэропорт Дубая, десятки рейсов пришлось отменить.

Еда Туризм Россия Митинги Дубай Москва
17 апреля 2024, 16:31
Крым или Сочи? Где бюджетнее отдохнуть этим летом
Unsplash
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Сочи стал своеобразным монополистом. Только там среди всего российского побережья работает аэропорт. Поэтому выгоднее всего этим летом отдохнуть в Крыму. Причем выбирать можно любой город — от Ялты до Евпатории. Такое мнение выразил в стриме «360» с Екатериной Малашенко эксперт по туризму Алексан Мкртчян.

По его словам, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года. Пока полуостров остался самым бюджетным направлением для отпуска на морском побережье.

«Самая хорошая новость: Крым - единственный из всех российских регионов не поднял цены позапрошлого года. Если кому-то нужно бюджетно [отдохнуть], мой совет - в Крым!» - сказал Мкртчян.

Он напомнил, что транспортная сеть в регион хорошо налажена. В Крым ходит много поездов из разных городов России. А около 80% россиян едут туда на личных автомобилях. Направление, по словам Мкртчяна, можно выбрать любое: Феодосия, Судак, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь, сам Севастополь. В последнем мало отелей, но отдохнуть можно.

«Люди едут по всему Крыму. Давайте в цифрах: если в Крыму отель стоит пять тысяч рублей в сутки на двоих, скажем, с двухразовым питанием, подобный отель в Сочи стоит 10-12 тысяч рублей. То есть Крым дешевле примерно в два раза, чем Сочи», - подчеркнул эксперт по туризму.

Еще одно бюджетное направление для отдыха на морском побережье - Абхазия. Там отпуск выйдет примерно на 20-30% дешевле Сочи. На столько же бюджетнее Сочи Анапа и Приазовское побережье, в том числе Ейск и Темрюк.

«Дагестан тоже примерно на 20% дешевле Сочи. Смотрите, я специально все сравниваю с Сочи. Сочи - это такая самая высокая планка, потому что там единственный открытый аэропорт на всем побережье России», - пояснил он.

Анапа, Геленджик, Симферополь - пока все эти воздушные гавани закрыты. Сочинские отельеры все это понимают и от души повышают цены, резюмировал Мкртчян.

Туризм Сочи Крым
12 апреля 2024, 01:31
«Откровенная дискриминация». Турецкая авиакомпания не пустила россиян на рейс
РИА «Новости»
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines без объяснения причин не пустила трех пассажиров из России на рейс в Мексику. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян РИА «Новости». В АТОР призвали российских туроператоров не отправлять туристов рейсами турецких авиакомпаний из-за их дискриминационных действий.

По словам Мурадяна, Turkish Airlines не пустили на рейс россиян, хотя у них был оплачен турпакет с билетами и подтвержденными бронями отелей. При этом туристам не выдали никаких официальных документов об отказе в посадке. В результате они остались без отпуска, который хотели провести в Канкуне. Мурадян заявил, то действия авиакомпании приобретают откровенно дискриминационный характер.

«Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов. Особенно если учесть, что, к примеру, ни одна ближневосточная авиакомпания ничего подобного в отношении россиян себе не позволяет», - добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines начала не пускать россиян на рейсы в Южную Америку. Среди причин, которые озвучивает компания, - отсутствие багажа и «чистый» паспорт без виз.

Мексика Турция Визы Самолеты Россия Авиакомпании
03 апреля 2024, 13:12
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых в Сочи и за границей в мае
Unsplash
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В майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов, сообщили на официальном сайте города. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, и цены пока не взлетели, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я вот сейчас нахожусь в Сочи, билет купил чуть менее чем за шесть тысяч. Понятно, что еще не 1 мая - если заранее либо уже в праздники покупать, будет до восьми тысяч как авиабилет, так и железнодорожный. Цены на размещение самые различные - чем категория выше, тем дороже, - но начинаются от 4200–4300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять», - сообщил он.

Эксперт добавил, что в майские праздники уже тепло, работают прибрежный и горный кластеры.

«Можно уложиться в 30–35 тысяч, но это бюджетный отдых. Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить. Конечно, из-за валютного курса, из-за подорожавших полетных программ заграница стала для нас значительно дороже, чем внутренний отдых», - продолжил Барзыкин.

Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая - раньше он стартовал в июне. Купаться в море пока рано, но есть бассейны и экскурсионные программы.

Без особого ущерба для кошелька россияне могут съездить в ближнее зарубежье.

«Белоруссия - может, для нас и не заграница, но туда поехать относительно дешево - от трех до пяти тысяч на поезде, „Ласточки“ ходят два раза в день. И, естественно, цены на размещение сравнимы с нашими. Абхазия - тоже заграница, но с нашими паспортами, и на майские она тоже очень хорошо подходит. Все ближнее зарубежье - Казахстан, Узбекистан и ряд других государств - оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% едут туда», - пояснил Юрий Барзыкин.

Он добавил, что с конца апреля начинается навигация, и речные круизы также востребованы.

Отдых Праздники Путешествия Туризм Отпуск Сочи
02 апреля 2024, 12:01
«Дешевле не будет». Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой летних туров
Unsplash
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В России на 60% вырос спрос на пляжный отдых. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «360» заявил, что выгоднее покупать туры на лето как можно раньше.

«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование, то есть было 100 билетов - стоило тысячу рублей, осталось 80 билетов - стоит 1200», - пояснил он.

По словам Голова, отдых в Крыму обойдется дешевле, чем в Сочи. Можно поехать в Абхазию - там тоже будет дешевле. Если речь идет о летнем, но не пляжном отдыхе, популярные направления - Калининград, Алтайский край, Байкал.

Собеседник канала признал, что сейчас россияне стали чаще отдыхать в родной стране по вине обстоятельств.

«Увеличивается спрос на отдых в России, потому что 85% зарубежных направлений практически для нас недоступны. Но наш туризм из года в год становится лучше», - подчеркнул он.

Ранее Сочи и Дагестан назвали популярными направлениями для отдыха россиян весной.

Отдых Путешествия Туризм Отпуск Сочи Крым Россия

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