Российская туристка чуть не погибла после «абхазского застолья»

Женщина отправилась на отдых в Абхазию 1 июня. Там она приобрела билет на «абхазское застолье». Экскурсия представляла собой ужин для туристов с традиционными блюдами местной кухни: мамалыгой, шашлыками, овощами, сыром, вином, чачей и лимонадом.

По словам туристки, на ужине она почти ничего не ела, а лишь выпила немного вина. Но после возвращения в гостиницу у нее поднялась температура и началась рвота. В Абхазии ее отказались класть в больницу, и женщина вернулась в Россию. Ее отправили в больницу в Сочи.

Российские врачи диагностировали у туристки острое пищевое отравление. По ее словам, от отравления страдали и другие участники «абхазского застолья».

Ранее в Москве более 100 человек обратились за медицинской помощью из-за ботулизма, половину их них госпитализировали в тяжелом состоянии. Болезнь возникла у клиентов одного из сервисов доставки еды.