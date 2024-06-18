18 июня 2024, 22:34

Россияне занялись сексом прямо в салоне самолета

Freepik
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Пара россиян занялась сексом прямо на борту самолета. Об этом рассказала бывшая стюардесса крупной российской авиакомпании Анна на своем YouTube-канале «Anny problem».

По словам девушки, секс на борту самолета - это «пунктик» для многих парочек. Существует даже неофициальный «Клуб десятитысячников», объединяющий людей, у которых был такой опыт.

Сама Анна за свою карьеру стюардессы не сталкивалась с тем, чтобы пассажиры занимались сексом в туалете воздушного судна. Зато на ее глазах происходила более пикантная ситуация: пара пассажиров занялась оральным сексом прямо в салоне, не вставая со своих мест. Женщина головой легла мужчине на колени, а он просто прикрыл ее пледом.

«Наверное, они думали, что плед - это как мантия-невидимка из „Гарри Поттера“. Типа плед закрывает все. Но это было очевидно буквально для всех», - отметила Анна.

Девушка добавила, что бортпроводники аккуратно сделали замечание парочке, стараясь не привлекать внимание остальных пассажиров.

Ранее в Екатеринбурге влюбленная пара занялась сексом на пирсе , а из кустов за ними наблюдал вуайерист.

Женщины Самолеты Мужчины Авиакомпании Секс
17 июня 2024, 22:25
Российская туристка чуть не погибла после «абхазского застолья»
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Туристка из Ростова-на-Дону Тамара Новикова чуть не погибла на отдыхе в Гаграх после экскурсии с традиционной абхазской кухней. Об этом она рассказала порталу Sochi1.ru.

Женщина отправилась на отдых в Абхазию 1 июня. Там она приобрела билет на «абхазское застолье». Экскурсия представляла собой ужин для туристов с традиционными блюдами местной кухни: мамалыгой, шашлыками, овощами, сыром, вином, чачей и лимонадом.

По словам туристки, на ужине она почти ничего не ела, а лишь выпила немного вина. Но после возвращения в гостиницу у нее поднялась температура и началась рвота. В Абхазии ее отказались класть в больницу, и женщина вернулась в Россию. Ее отправили в больницу в Сочи.

Российские врачи диагностировали у туристки острое пищевое отравление. По ее словам, от отравления страдали и другие участники «абхазского застолья».

Ранее в Москве более 100 человек обратились за медицинской помощью из-за ботулизма, половину их них госпитализировали в тяжелом состоянии. Болезнь возникла у клиентов одного из сервисов доставки еды.

Отдых Больницы Экскурсии Абхазия Россия Вино
11 июня 2024, 07:46
Шенген для россиян подорожал на 10 евро
Global Look Press
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С 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы повысили до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей. Об этом сообщил РБК.

Вступило в силу решение Еврокомиссии об индексации взносов с учетом инфляции. Шенген для взрослых подорожал на 10 евро, до 90 евро, для детей - на пять, до 45 евро.

В шенгенскую зону вошли Норвегия, Исландия, Швейцария и большинство стран Евросоюза. В 2024 году к ним присоединились Болгария и Румыния. Эти страны начали принимать документы россиян на оформление туристических виз сроком три месяца.

В 2023 году каждому десятому россиянину отказали в шенгене, чаще всего в Мальте, Эстонии и Швеции. Граждане России подали 520 тысяч заявлений и в 10,6% случаев не получили документы. За четыре года доля отказов увеличилась в 13 раз.

Туризм Визы Европа
08 июня 2024, 03:46
Туристов предупредили об опасностях отдыха в Турции, Египте и Таиланде
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МИД Великобритании (FCDO) обновил рекомендации для туристов, направляющихся в Турцию, Египет или Таиланд. Путешественников призвали соблюдать осторожность.

В каждой из этих стран специалисты из FCDO назвали места, которые не рекомендуется посещать. В Турции это город Ширнак и провинция Хаккари - там могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам посоветовали воздержаться от посещения зоны в пределах 10 километров от границы с Сирией. При этом Стамбул и курортные побережья по-прежнему считаются безопасными.

В Таиланде путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения южных регионов: провинций Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла. Кроме того, из-за терактов туристов призвали избегать железнодорожных маршрутов.

В Египте небезопасными названы районы к западу от долины Нила и в дельте реки Нил. В то же время курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх остаются безопасными, считают эксперты.

Ранее эксперт рассказал 360.ru, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции и ОАЭ, и как сэкономить в путешествии.

Отдых Турция Великобритания Путешествия Египет Таиланд
07 июня 2024, 16:44
Путин призвал к развитию внутреннего туризма
РИА «Новости»
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Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. За ближайшие шесть лет число поездок по стране с размещением в гостиницах необходимо увеличить до 140 миллионов человек. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте к 2030 году вырастет до 5%.

«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», - перечислил Путин.

Глава государства добавил, что всероссийский конкурс по улучшению облика городов продлят, дополнительно запустят программы благоустройства парков и набережных.

«Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия», - добавил Путин.

Президент пояснил, что под реконструкцию подпадут не менее тысячи объектов, которые получат вторую жизнь и украсят населенные пункты.

По данным социологического опроса агентства «Вебер», каждый третий из путешествующих россиян выбирает для отдыха отечественные курорты. Согласно представленным данным, из общего числа туристов 33% отдают предпочтения поездкам по России, 13% ездят за границу, 17% выбирают оба направления.

Туризм Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024

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