Россияне столкнулись с острой нехваткой гостиниц и отелей

По его словам, в стране не хватает качественных отелей и других мест размещения.

«Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница», - отметил Биба.

Cosmos Hotel Group начала строить отели, но компания сможет ввести их в эксплуатацию только через два года. Биба добавил, что многие туристы не захотят возвращаться на отдых в места, которые не понравились им из-за проблем с гостиницами.

Государство поддерживает туристическую отрасль с помощью субсидирования кредитной ставки, но строительство гостиниц все равно остается капиталоемким и низкомаржинальным бизнесом, сообщил директор компании.

Биба также объяснил, что чаще всего отели открывают в Ставропольском крае и на Кавказе. Еще одним привлекательным направлением для строительства гостиниц стали Камчатка, Алтай и регионы с культурно-исторической составляющей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о работе программ развития внутреннего туризма и поддержки строительства гостиниц. Во время встречи с предпринимателями он указал на необходимость включить общепит в льготные программы.