Россияне столкнулись с острой нехваткой гостиниц и отелей
Россияне стали активнее путешествовать по России, но на фоне увеличившегося турпотока возник дефицит отелей. Об этом РБК рассказал президент управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Александр Биба.
По его словам, в стране не хватает качественных отелей и других мест размещения.
«Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница», - отметил Биба.
Cosmos Hotel Group начала строить отели, но компания сможет ввести их в эксплуатацию только через два года. Биба добавил, что многие туристы не захотят возвращаться на отдых в места, которые не понравились им из-за проблем с гостиницами.
Государство поддерживает туристическую отрасль с помощью субсидирования кредитной ставки, но строительство гостиниц все равно остается капиталоемким и низкомаржинальным бизнесом, сообщил директор компании.
Биба также объяснил, что чаще всего отели открывают в Ставропольском крае и на Кавказе. Еще одним привлекательным направлением для строительства гостиниц стали Камчатка, Алтай и регионы с культурно-исторической составляющей.
Ранее президент Владимир Путин сообщил о работе программ развития внутреннего туризма и поддержки строительства гостиниц. Во время встречи с предпринимателями он указал на необходимость включить общепит в льготные программы.