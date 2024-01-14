14 января 2024, 11:34

Россияне столкнулись с острой нехваткой гостиниц и отелей

РИА «Новости»
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Россияне стали активнее путешествовать по России, но на фоне увеличившегося турпотока возник дефицит отелей. Об этом РБК рассказал президент управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Александр Биба.

По его словам, в стране не хватает качественных отелей и других мест размещения.

«Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница», - отметил Биба.

Cosmos Hotel Group начала строить отели, но компания сможет ввести их в эксплуатацию только через два года. Биба добавил, что многие туристы не захотят возвращаться на отдых в места, которые не понравились им из-за проблем с гостиницами.

Государство поддерживает туристическую отрасль с помощью субсидирования кредитной ставки, но строительство гостиниц все равно остается капиталоемким и низкомаржинальным бизнесом, сообщил директор компании.

Биба также объяснил, что чаще всего отели открывают в Ставропольском крае и на Кавказе. Еще одним привлекательным направлением для строительства гостиниц стали Камчатка, Алтай и регионы с культурно-исторической составляющей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о работе программ развития внутреннего туризма и поддержки строительства гостиниц. Во время встречи с предпринимателями он указал на необходимость включить общепит в льготные программы.

Туризм Отели Строительство Россия Бизнес
12 января 2024, 11:24
Исследование «МегаФона»: турпоток россиян в Европу вырос в новогодние праздники
Unsplash
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Количество россиян, посетивших Европу в минувшие новогодние праздники, выросло на 8,5% в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Исследование оператора показало, что в целом за прошедшие праздники за границу выехало на 11% больше россиян, чем в прошлом году. Среди туристических направлений, пользующихся популярностью этой зимой, больше всего выросло число поездок в страны Азии. В частности, в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай. При этом самый высокий рост показали островные территории КНР - Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Такой скачок объясняется тем, что в прошлом году Китай открыл границы для туристов после трех лет строгих ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса. Значительное увеличение турпотока по сравнению с прошлыми зимними каникулами также показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).

Растет интерес россиян к Ближнему Востоку. В эти новогодние праздники в ОАЭ отправилось на 17% больше путешественников, чем год назад. Соседнюю Саудовскую Аравию посетило на 20% больше туристов. Взрывной рост продемонстрировал Кувейт, куда поехало в 51 раз больше россиян, чем на прошлых зимних каникулах.

Среди европейских стран лучшую динамику показали Италия ( 47%), Германия ( 34%), Франция ( 27%). При этом по уровню прироста год к году среди государств ЕС лидером стала Исландия - ее посетили в три раза больше россиян. Первое место по падению популярности среди стран Европы заняла Финляндия - новогодний турпоток туда снизился на 71%.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир - прирост составил 182%. На Маврикий в зимние каникулы отправилось на 168% больше россиян. Популярность Марокко выросла на 65%, Египта - на 19%.

Путешествия Туризм Европа Россия
12 января 2024, 09:51
Турпоток в Москву и Подмосковье в новогодние каникулы возрос на 10%
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На 10% больше россиян провели новогодние каникулы в Москве и Подмосковье, не пользуясь услугами агентств. Столичный регион предпочли жители Санкт-Петербурга, Кубани и Татарстана, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel.

Специалисты подсчитали, сколько туристов из регионов России приехали в Москву и Московскую область самостоятельно, а не по путевке, и провели там праздничные выходные. По сравнению с концом 2022 - началом 2023 годов количество таких путешественников увеличилось на 10%. Чаще всего столичный регион выбирали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областей.

Сами же москвичи предпочли не уезжать далеко. Число тех, кто решил провести каникулы на территории России, возросло на 21%, из них 45% уехали в Подмосковье. Популярными направлениями стали также Калужская, Владимирская, Тверская области, Кубань и Петербург.

Популярнейшим зарубежным направлением у жителей столицы стала Белоруссия, на которую пришлось 13,5% поездок. Второе место заняла Турция, третье - ОАЭ. Туда отправились 13% и 8% москвичей соответственно.

В течение всего прошлого года россияне отдыхали в Турции, Белоруссии и Абхазии.

Турпоток в Китай увеличился в восемь раз, в Таиланд - в шесть. Эти страны тоже вошли в топ-10 самых популярных направлений.

Туризм Москва
11 января 2024, 00:30
Flydubai прокомментировала «дебош» Мамаева на борту
Global Look Press
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Эмиратская авиакомпания Flydubai не стала раскрывать информацию о поведении пассажира Павла Мамаева на борту, сообщило РИА «Новости». Предположительно, экс-футболист сборной России повздорил с бортпроводниками, когда рейс задержали на взлете из-за технической неполадки.

«Рейс Flydubai FZ 968 из международного аэропорта Внуково в международный аэропорт Дубая 10 января был задержан из-за технической проблемы. <…> Мы не можем раскрыть какую-либо информацию, касающуюся кого-либо из наших пассажиров», - отметил представитель авиаперевозчика в ответ на просьбу агентства прокомментировать «дебош» Мамаева.

Ранее СМИ сообщили, что Мамаев устроил перебранку с бортпроводниками, которые отказались быстро принести ему детскую коляску. Авторы материала заявили, что бывший футболист кричал и ругался.

Спортсмен опроверг слухи о якобы «дебоше» на борту. Мамаев отметил, что ни с кем не ругался, а просто попросил у бортпроводников коляску для ребенка, что те и сделали.

Павел Мамаев Спортсмены Авиакомпании
09 января 2024, 12:55
Россияне стали лидерами по турпоездкам в Казахстан в 2023 году
Unsplash
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Туристы из России стали лидерами по поездкам в Казахстан в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта республики.

С января по сентябрь Казахстан посетили 834,9 тысячи путешественников из-за рубежа. Около 357 тысяч из них - россияне. За первые девять месяцев 2023 года количество въехавших в страну туристов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На втором месте после россиян оказались китайцы, на третьем - турки. В пятерку лидеров вошли путешественники из Соединенных Штатов. Оттуда в Казахстан приехали около 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице выросло число туристов и бизнес-поездок. Высокий темп развития сферы путешествий обеспечила модернизация инфраструктуры, внимание к современным отраслевым тенденциям и внедрение новых программ.

Казахстан Туризм Россия

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