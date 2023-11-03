03 ноября 2023, 09:19

Россияне стали самой многочисленной группой туристов на Пхукете

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Около 62 тысяч россиян побывали в октябре на Пхукете. Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на курортный остров, сообщил ТАСС со ссылкой на иммиграционное бюро одноименной провинции Таиланда.

С начала 2023 года в международный аэропорт Пхукета прилетели около 600 тысяч россиян. Последние два месяца страна лидировала по количеству приехавших на остров туристов. В октябре там побывали 62 тысячи граждан России против 40,2 тысячи по итогам сентября.

Из Китая прибыли почти вдвое меньше людей, 36,4 тысячи. Третье место заняла Австралия с 22,7 тысячи туристов. Четвертое и пятое поделили Индия и Германия - 19,8 и 13,5 тысячи человек соответственно. Пограничники уточнили, что российских туристов могло быть больше. Многие не попали в отчет, потому что прилетели не напрямую, а через Бангкок и другие города.

Россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Агентство Bloomberg заявило, что именно за счет инвесторов из этой страны продажи вилл подскочили на 82%.

Туризм Таиланд
01 ноября 2023, 09:37
Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы россиянам в ноябре
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Руководство Шри-Ланки станет выдавать бесплатные визы гражданам России, скорей всего, с 7 ноября. Об этом газете The Daily Mirror заявил глава управления по развитию туризма республики (SLTDA) Приантха Фернандо.

Программу бесплатных виз запустят для семи стран. Помимо России, в этот список вошли Индия, Китай, Малайзия, Япония, Индонезия и Таиланд.

«Программа бесплатных виз для семи стран, недавно одобренная кабинетом министров, вступит в силу только после того, как департамент иммиграции и эмиграции опубликует соответствующее официальное сообщение», - подчеркнул Фернандо.

Он добавил, что власти планировали включить в список визовой программы только три государства: Россию, Китай и Индию. Министерство туризма провело исследование, и выяснило, что много путешественников приезжают и из других стран, в связи с чем перечень расширили. Из России на Шри-Ланку, по данным SLTDA, в этом году приехало 13% туристов от общего потока.

Ранее в Таиланде ввели безвизовый режим для россиян. Граждане РФ смогут находиться в юго-восточной стране в течение трех месяцев.

Путешествия Визы Шри-Ланка
31 октября 2023, 13:33
Россияне стали чаще выбирать страны Азии и Южной Америки в бархатный сезон — «МегаФон»
Unsplash
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Российские туристы стали чаще выезжать в бархатный сезон за рубеж, чем в прошлом году. Возросла популярность стран Азии и Южной Америки. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Лидером среди популярных направлений бархатного сезона осталась Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость путешественниками из России год к году уменьшилась на 8%.

На втором месте оказалась Абхазия, турпоток в эту страну остался на прошлогоднем уровне. Замыкает первую тройку Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по количеству путешественников также попали Объединенные Арабские Эмираты и Армения - обе страны показали 28%.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока туристы из России стали в 3,2 раза чаще выбирать Оман. Спрос на это направление повысился после возобновления прямых рейсов в декабре прошлого года. Также в 2,3 раза больше российских путешественников посетили этой осенью Катар. Популярность страны растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, у россиян вырос спрос на Иран ( 76%) и Саудовскую Аравию ( 50%).

Аналитиками отмечается значительный рост интереса и к странам Латинской Америки. Так, в бархатный сезон этого года туристы из России в 18 раз чаще посещали Кубу. Такому результату способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение. Также россияне в 2,7 раза чаще выбирали Венесуэлу.

Азиатское направление выросло на 168% год к году по количеству путешественников из России. Поездкам в Китай стали отдавать предпочтение в 10 раз чаще, Таиланду - почти в девять раз, а Индонезии - в 2,7 раза. На приток россиян положительно повлияло мартовское увеличение количества рейсов из Москвы в Коломбо. Благодаря этому в бархатный сезон Шри-Ланку посетили почти в пять раз больше туристов из РФ, чем годом ранее. Мальдивы при этом показали обратный результат - популярность этого направления снизилась на 42%.

Турпоток россиян в Европу сократился в 2023 году на 20%. Однако это не затронуло традиционно популярные среди жителей РФ направления: Черногория выросла на 76%, Кипр - на 43%, Италия - на 40%, Великобритания - на 35%, а Франция - на 25%.

Путешествия Туризм Азия
28 октября 2023, 03:05
Россиянам назвали безвизовые страны
Freepik
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Многие направления открыты для россиян без длительного оформления разрешения на въезд, ряд стран принимает без загранпаспорта. На данный момент граждане РФ имеют право посещать 115 стран без предварительного оформления визы, написало издание Ura.ru.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми популярными направлениями стали Турция, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Сербия, Куба, Вьетнам, Таиланд и Мальдивы. Стоимость билетов в эти страны варьируется от 14 тысяч до 50 тысяч рублей. Проще всего можно получить визы по месту прибытия в Египте, Индонезии и Непале Накануне кабинет министров Шри-Ланки разрешил выдавать россиянам бесплатные визы на посещение страны. Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, где можно дешево отдохнуть в октябре. Самый экономный тур в Сочи стоит всего за 40 тысяч рублей, а вот дороже всего туристам из России обойдется перелет на Шри-Ланку.

Путешествия Визы Шри-Ланка Россия
26 октября 2023, 08:00
Россияне начали бронировать отели на Новый год
РИА «Новости»
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Почти в два раза увеличилось количество ранних бронирований отелей на Новый год. Россияне заплатят в среднем по 6,4 тысячи тысячи рублей за сутки. Дешевле всего обойдется отдых в Калининграде, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования МТС Travel и Bronevik.com.

Количество заявок на ранее бронирование средств размещения по России увеличилось в 1,8 раза, в ближнем зарубежье - в три раза. Как правило туристы выбирали жилье на три дня. Средний чек за год поднялся на 10%, до 21,6 тысячи рублей.

Больше двух третей ранних бронирований пришлись на отели, 12% - мини-гостиницы, 8% - апартаменты и апарт-отели. В среднем номер на двоих без завтрака обойдется в 6,4 тысячи рублей за сутки. Цены разнятся в зависимости от города. Например, в Москве придется заплатить 7,1 тысячи рублей, в Казани - 8,9 тысячи. Самый низкий чек в Калининграде, шесть тысяч рублей.

Москва осталась самым востребованным направлением поездок на Новый год. На втором месте Санкт-Петербурге, третьем - Казань, четвертом - Нижний Новгород. На пятом месте произошла рокировка - место Сочи в этом году занял Калининград.

Почти треть бронирований зимой пришлась на горнолыжные курорты. Россияне решили съездить на Красную Поляну, Приэльбрусье, Шерегеш, Архыз и Домбай.

Санкт-Петербург Казань Туризм Отели Сочи Новый год Москва 2023

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