Россияне стали лидерами по турпоездкам в Казахстан в 2023 году

С января по сентябрь Казахстан посетили 834,9 тысячи путешественников из-за рубежа. Около 357 тысяч из них - россияне. За первые девять месяцев 2023 года количество въехавших в страну туристов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На втором месте после россиян оказались китайцы, на третьем - турки. В пятерку лидеров вошли путешественники из Соединенных Штатов. Оттуда в Казахстан приехали около 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице выросло число туристов и бизнес-поездок. Высокий темп развития сферы путешествий обеспечила модернизация инфраструктуры, внимание к современным отраслевым тенденциям и внедрение новых программ.