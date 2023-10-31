В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Лидером среди популярных направлений бархатного сезона осталась Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость путешественниками из России год к году уменьшилась на 8%.

На втором месте оказалась Абхазия, турпоток в эту страну остался на прошлогоднем уровне. Замыкает первую тройку Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по количеству путешественников также попали Объединенные Арабские Эмираты и Армения - обе страны показали 28%.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока туристы из России стали в 3,2 раза чаще выбирать Оман. Спрос на это направление повысился после возобновления прямых рейсов в декабре прошлого года. Также в 2,3 раза больше российских путешественников посетили этой осенью Катар. Популярность страны растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, у россиян вырос спрос на Иран ( 76%) и Саудовскую Аравию ( 50%).

Аналитиками отмечается значительный рост интереса и к странам Латинской Америки. Так, в бархатный сезон этого года туристы из России в 18 раз чаще посещали Кубу. Такому результату способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение. Также россияне в 2,7 раза чаще выбирали Венесуэлу.

Азиатское направление выросло на 168% год к году по количеству путешественников из России. Поездкам в Китай стали отдавать предпочтение в 10 раз чаще, Таиланду - почти в девять раз, а Индонезии - в 2,7 раза. На приток россиян положительно повлияло мартовское увеличение количества рейсов из Москвы в Коломбо. Благодаря этому в бархатный сезон Шри-Ланку посетили почти в пять раз больше туристов из РФ, чем годом ранее. Мальдивы при этом показали обратный результат - популярность этого направления снизилась на 42%.

Турпоток россиян в Европу сократился в 2023 году на 20%. Однако это не затронуло традиционно популярные среди жителей РФ направления: Черногория выросла на 76%, Кипр - на 43%, Италия - на 40%, Великобритания - на 35%, а Франция - на 25%.