31 октября 2023, 13:33

Россияне стали чаще выбирать страны Азии и Южной Америки в бархатный сезон — «МегаФон»

Unsplash
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Российские туристы стали чаще выезжать в бархатный сезон за рубеж, чем в прошлом году. Возросла популярность стран Азии и Южной Америки. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Лидером среди популярных направлений бархатного сезона осталась Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость путешественниками из России год к году уменьшилась на 8%.

На втором месте оказалась Абхазия, турпоток в эту страну остался на прошлогоднем уровне. Замыкает первую тройку Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по количеству путешественников также попали Объединенные Арабские Эмираты и Армения - обе страны показали 28%.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока туристы из России стали в 3,2 раза чаще выбирать Оман. Спрос на это направление повысился после возобновления прямых рейсов в декабре прошлого года. Также в 2,3 раза больше российских путешественников посетили этой осенью Катар. Популярность страны растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, у россиян вырос спрос на Иран ( 76%) и Саудовскую Аравию ( 50%).

Аналитиками отмечается значительный рост интереса и к странам Латинской Америки. Так, в бархатный сезон этого года туристы из России в 18 раз чаще посещали Кубу. Такому результату способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение. Также россияне в 2,7 раза чаще выбирали Венесуэлу.

Азиатское направление выросло на 168% год к году по количеству путешественников из России. Поездкам в Китай стали отдавать предпочтение в 10 раз чаще, Таиланду - почти в девять раз, а Индонезии - в 2,7 раза. На приток россиян положительно повлияло мартовское увеличение количества рейсов из Москвы в Коломбо. Благодаря этому в бархатный сезон Шри-Ланку посетили почти в пять раз больше туристов из РФ, чем годом ранее. Мальдивы при этом показали обратный результат - популярность этого направления снизилась на 42%.

Турпоток россиян в Европу сократился в 2023 году на 20%. Однако это не затронуло традиционно популярные среди жителей РФ направления: Черногория выросла на 76%, Кипр - на 43%, Италия - на 40%, Великобритания - на 35%, а Франция - на 25%.

Путешествия Туризм Азия
28 октября 2023, 03:05
Россиянам назвали безвизовые страны
Freepik
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Многие направления открыты для россиян без длительного оформления разрешения на въезд, ряд стран принимает без загранпаспорта. На данный момент граждане РФ имеют право посещать 115 стран без предварительного оформления визы, написало издание Ura.ru.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми популярными направлениями стали Турция, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Сербия, Куба, Вьетнам, Таиланд и Мальдивы. Стоимость билетов в эти страны варьируется от 14 тысяч до 50 тысяч рублей. Проще всего можно получить визы по месту прибытия в Египте, Индонезии и Непале Накануне кабинет министров Шри-Ланки разрешил выдавать россиянам бесплатные визы на посещение страны. Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, где можно дешево отдохнуть в октябре. Самый экономный тур в Сочи стоит всего за 40 тысяч рублей, а вот дороже всего туристам из России обойдется перелет на Шри-Ланку.

Путешествия Визы Шри-Ланка Россия
26 октября 2023, 08:00
Россияне начали бронировать отели на Новый год
РИА «Новости»
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Почти в два раза увеличилось количество ранних бронирований отелей на Новый год. Россияне заплатят в среднем по 6,4 тысячи тысячи рублей за сутки. Дешевле всего обойдется отдых в Калининграде, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования МТС Travel и Bronevik.com.

Количество заявок на ранее бронирование средств размещения по России увеличилось в 1,8 раза, в ближнем зарубежье - в три раза. Как правило туристы выбирали жилье на три дня. Средний чек за год поднялся на 10%, до 21,6 тысячи рублей.

Больше двух третей ранних бронирований пришлись на отели, 12% - мини-гостиницы, 8% - апартаменты и апарт-отели. В среднем номер на двоих без завтрака обойдется в 6,4 тысячи рублей за сутки. Цены разнятся в зависимости от города. Например, в Москве придется заплатить 7,1 тысячи рублей, в Казани - 8,9 тысячи. Самый низкий чек в Калининграде, шесть тысяч рублей.

Москва осталась самым востребованным направлением поездок на Новый год. На втором месте Санкт-Петербурге, третьем - Казань, четвертом - Нижний Новгород. На пятом месте произошла рокировка - место Сочи в этом году занял Калининград.

Почти треть бронирований зимой пришлась на горнолыжные курорты. Россияне решили съездить на Красную Поляну, Приэльбрусье, Шерегеш, Архыз и Домбай.

Санкт-Петербург Казань Туризм Отели Сочи Новый год Москва 2023
22 октября 2023, 22:07
Туристы в Сочи пожаловались на нашествие клопов-«вонючек»
Freepik
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С наступлением холодов в Сочи полчища мраморных клопов заполонили жилые дома и отели. Туристы недовольны нашествием насекомых, которых они обнаруживают даже по приезде домой. Подробности рассказало интернет-издание Sochi1.ru.

Мраморные клопы, которых за едкий запах называют «вонючками», протискиваются в щели, прячутся в складках одежды. Туристы выкладывают видео с насекомыми. Один из них выложил кадры с экскурсии по подвесному мосту над Ахштырским ущельем.

«Вот посмотрите, это все вонючки. Прогулочка так себе», - прокомментировал автор видео.

Замначальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко пояснил изданию, что нашествие насекомых осенью - обычное явление.

«С приходом холодов клоп начинает искать места, где он сможет перезимовать - сараи, балконы, пробирается в квартиры», - рассказал эксперт.

Насекомые не опасны для человека.

Туристам рекомендовали не оставлять открытыми окна. Один из отдыхающих обнаружил клопа-«вонючку», приехав домой в Сибирь.

«Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», - написал турист.

Местные жители пояснили, что «вонючий» период в Сочи продлится до середины декабря.

Туризм Сочи
19 октября 2023, 03:12
Спрос и цены на путевки в Египет упали на фоне войны в Израиле
Unsplash
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Спрос на туристические путевки из России в Египет за последнюю неделю упал на 4%, цены рухнули на 25-31%, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». Это объясняется обострением палестино-израильского конфликта.

«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%», - отметили в группе компаний.

По данным туроператора, ситуация стабилизировалась с 17 октября. В «Слетать.ру» пояснили, что к падению стоимости туров привели колебания спроса в первую неделю после начала обострения ситуации в соседнем Израиле.

Ранее Шри-Ланка отменила плату за визы для туристов из пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Министерство туризма республики пришло к выводу, что отмена въездных пошлин поможет увеличить турпоток на остров до пяти миллионов человек в год.

Путешествия Египет Туризм Конфликт Израиля и Палестины

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