Россияне почти вдвое чаще спонтанно уезжали на новогодние каникулы в ближнее зарубежье

Специалисты проанализировали динамику бронирований авиабилетов и номеров в отелях с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Число тех, кто покупал билеты за несколько дней до вылета, возросло на 5%, в том числе на 92% выбравших страны зарубежья и на 14% в дальние страны.

Самым популярным для спонтанных путешествий уголков России стал Челябинск. Билеты в этот город покупали менее чем за два дня до вылета.

Во время путешествий по России туристы столкнулись с нехваткой отелей. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил «360», что остро встал вопрос дефицита кадров в отрасли гостеприимства.