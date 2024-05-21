Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан
Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Афганистан. Причиной стали нападения на туристов.
«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД напомнили, что 17 мая в результате стрельбы на рынке города Бамиан погибли трое испанских туристов, еще четверо путешественников из европейских стран получили тяжелые ранения.
На фоне сложной ситуации с безопасностью в МИД призвали россиян отказаться от поездок в Афганистан с личными или туристическими целями.
В мае в афганской провинции Баглан произошло сильное наводнение. В результате разгула стихии погибли более 300 человек, больше тысячи домов были разрушены.