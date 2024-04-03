03 апреля 2024, 13:12

Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых в Сочи и за границей в мае

Unsplash
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В майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов, сообщили на официальном сайте города. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, и цены пока не взлетели, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я вот сейчас нахожусь в Сочи, билет купил чуть менее чем за шесть тысяч. Понятно, что еще не 1 мая - если заранее либо уже в праздники покупать, будет до восьми тысяч как авиабилет, так и железнодорожный. Цены на размещение самые различные - чем категория выше, тем дороже, - но начинаются от 4200–4300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять», - сообщил он.

Эксперт добавил, что в майские праздники уже тепло, работают прибрежный и горный кластеры.

«Можно уложиться в 30–35 тысяч, но это бюджетный отдых. Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить. Конечно, из-за валютного курса, из-за подорожавших полетных программ заграница стала для нас значительно дороже, чем внутренний отдых», - продолжил Барзыкин.

Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая - раньше он стартовал в июне. Купаться в море пока рано, но есть бассейны и экскурсионные программы.

Без особого ущерба для кошелька россияне могут съездить в ближнее зарубежье.

«Белоруссия - может, для нас и не заграница, но туда поехать относительно дешево - от трех до пяти тысяч на поезде, „Ласточки“ ходят два раза в день. И, естественно, цены на размещение сравнимы с нашими. Абхазия - тоже заграница, но с нашими паспортами, и на майские она тоже очень хорошо подходит. Все ближнее зарубежье - Казахстан, Узбекистан и ряд других государств - оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% едут туда», - пояснил Юрий Барзыкин.

Он добавил, что с конца апреля начинается навигация, и речные круизы также востребованы.

Отдых Праздники Путешествия Туризм Отпуск Сочи
02 апреля 2024, 12:01
«Дешевле не будет». Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой летних туров
Unsplash
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В России на 60% вырос спрос на пляжный отдых. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «360» заявил, что выгоднее покупать туры на лето как можно раньше.

«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование, то есть было 100 билетов - стоило тысячу рублей, осталось 80 билетов - стоит 1200», - пояснил он.

По словам Голова, отдых в Крыму обойдется дешевле, чем в Сочи. Можно поехать в Абхазию - там тоже будет дешевле. Если речь идет о летнем, но не пляжном отдыхе, популярные направления - Калининград, Алтайский край, Байкал.

Собеседник канала признал, что сейчас россияне стали чаще отдыхать в родной стране по вине обстоятельств.

«Увеличивается спрос на отдых в России, потому что 85% зарубежных направлений практически для нас недоступны. Но наш туризм из года в год становится лучше», - подчеркнул он.

Ранее Сочи и Дагестан назвали популярными направлениями для отдыха россиян весной.

Отдых Путешествия Туризм Отпуск Сочи Крым Россия
01 апреля 2024, 12:05
«Это не шутка». Куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге
Unsplash
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С 1 апреля для гостей Санкт-Петербурга начал действовать курортный сбор 100 рублей в сутки с человека. Куда направят эти деньги, и какие результаты дал аналогичный опыт в других регионах, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Собеседник «360» уточнил, что 100 рублей - это предельная сумма курортного сбора. Ее применяют только в Кавминводах в Ставропольском крае и теперь в Петербурге.

Эксперт добавил, что на взимание курортного сбора и его администрирование тоже уходят деньги. По словам вице-президента РСТ, раньше в России действовал единый туристский сбор, но в начале 2000-х годов Минфин от него отказался, так как на администрирование тратили больше финансов, чем получали.

Распространяется не на всех Регионы могут сами регулировать взимание, отметил собеседник «360». Например, в Крыму Севастополь с самого начала отказался от сбора, периодически его отменяли на всем полуострове, а в Краснодарском крае он не действовал во время чемпионата мира по футболу 2018 года, напомнил Барзыкин.

По результатам эксперимента будут принимать дальнейшие решения о курортном сборе, но уже появляется все больше желающих его ввести, сказал вице-президент РСТ.

По словам собеседника «360», малые средства размещения, то есть небольшие хостелы, могут уходить от взимания курортного сбора. Такая ситуация сложилась на побережье в Краснодарском крае, но пока неизвестно, как будут обстоять дела с администрированием в Санкт-Петербурге, указал эксперт. Не уплачивают курортный сбор и те, кто сдает жилье в найм, поэтому есть претензии, что мера охватывает не всех, объяснил Барзыкин. Крупным же комплексам и гостиницам от взимания сбора не уйти, отметил вице-президент РСТ.

«Регионы, по предварительным оценкам, положительно оценивают этот опыт и не отказываются от него. А как оценивают туристы, это надо спросить у них: кто-то не обращает на это внимания - там, где это синхронизировано с обустройством. Допустим, в Сочи это заметно, думаю и в Санкт-Петербурге это будет происходить. Наверное, будут и недовольные этим, но это не шутка, это правда», - резюмировал Барзыкин.

По его словам, эксперимент по взиманию курортного сбора действует в четырех субъектах: в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Крыму. В прошлом году в этот список решили включить Санкт-Петербург.

«[Курортный сбор] могли начать взимать с лета, но перенесли на 1 апреля. Это не шутка, это реалии, и теперь каждый приезжающий в Санкт-Петербург и поселяющийся в гостинице вместе с платой за гостиницу уплачивает 100 рублей в день», - отметил собеседник «360».

Администраторами процесса будут выступать организации, размещающие туристов, указал Барзыкин. Некоторых категорий граждан курортный сбор не коснется: со слов вице-президента РСТ, существует около двух десятков разных льгот, и регионы могут дополнять этот список. Например, в Краснодарском крае предлагали освободить от сбора жителей центральной части региона, выезжающих к морю.

На серьезные инвестиции не хватит

Санкт-Петербург Путешествия Туризм Россия
01 апреля 2024, 01:42
В Петербурге начнут взимать курортный сбор с 1 апреля
РИА «Новости»
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С 1 апреля туристам, посещающим Северную столицу, придется платить курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Эта мера касается совершеннолетних гостей города, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения.

Средства, собранные с туристов, направят на развитие туристической инфраструктуры города. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что за оставшиеся восемь месяцев 2024 года поступления в бюджет от курортного сбора составят около 310 миллионов рублей.

Эти средства могут направить на благоустройство пляжей в Курортном районе, реставрацию Московских триумфальных ворот или создание фонтана в Линейном парке.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отчитал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что Северная столица не возглавляет туристический рейтинг России, а занимает в нем третье место.

Санкт-Петербург Россия Владимир Путин Деньги
31 марта 2024, 01:54
Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам
РИА «Новости»
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Румыния с 31 марта начнет оформлять шенгенские визы российским гражданам на срок до 90 дней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников румынского посольства.

По данным агентства, заявление на визу можно будет подать в консульствах Румынии в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выданные единые визы позволят россиянам въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

При этом визы, выданные до 31 марта, можно использовать для въезда только в Румынию, а в некоторых случаях еще в Болгарию и на Кипр.

«Иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», - разъяснили в посольстве.

Ранее стало известно, что Болгария с 1 апреля начнет выдавать российским туристам шенгенские визы вместо национальных.

Визы Кипр Болгария Румыния

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