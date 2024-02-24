Россиянам рассказали о стоимости отдыха на море в 2024 году

«Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, - это Крым», - рассказал аналитик.

Цена на отдых складывается из стоимости проезда и проживания. В среднем, недельный отдых в трехзвездочном отеле на российском курорте на человека обойдется в 75 тысяч рублей. Также выросли цены и на зарубежные направления. Отдых в Турции перестал быть бюджетным. Россиянам предложили обратить внимание на Египет и ОАЭ.

Минэкономразвития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Это значительно упростит заселение в места размещения.