Россиянам рассказали о стоимости отдыха на море в 2024 году
Стоимость отдыха на море для россиян в 2024 году вырастет по сравнению с прошлогодним сезоном. В беседе с Lenta.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о минимальной цене отпуска.
«Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, - это Крым», - рассказал аналитик.
Цена на отдых складывается из стоимости проезда и проживания. В среднем, недельный отдых в трехзвездочном отеле на российском курорте на человека обойдется в 75 тысяч рублей. Также выросли цены и на зарубежные направления. Отдых в Турции перестал быть бюджетным. Россиянам предложили обратить внимание на Египет и ОАЭ.
Минэкономразвития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Это значительно упростит заселение в места размещения.