24 февраля 2024, 04:33

Россиянам рассказали о стоимости отдыха на море в 2024 году

Unsplash
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Стоимость отдыха на море для россиян в 2024 году вырастет по сравнению с прошлогодним сезоном. В беседе с Lenta.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о минимальной цене отпуска.

«Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, - это Крым», - рассказал аналитик.

Цена на отдых складывается из стоимости проезда и проживания. В среднем, недельный отдых в трехзвездочном отеле на российском курорте на человека обойдется в 75 тысяч рублей. Также выросли цены и на зарубежные направления. Отдых в Турции перестал быть бюджетным. Россиянам предложили обратить внимание на Египет и ОАЭ.

Минэкономразвития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Это значительно упростит заселение в места размещения.

Отдых Турция Туризм Отели Крым Россия
22 февраля 2024, 10:36
Перевозчиков обяжут передавать в базу сведения о банковских картах и IP-адресах пассажиров
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Минтранс подготовил проект приказа, обязующий перевозчиков передавать в единую базу не только данные о паспорте и билете путешественников, но и сведения об их банковских картах, IP-адресах, телефонах и адресах электронной почты. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, нововведение вступит в силу уже с 1 сентября. Сведения о пассажирах будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Источники газеты рассказали, что проект приказа вызвал опасения в авиакомпаниях. По словам собеседника издания, перевозчиков беспокоят риски утечки данных и возросшая ответственность.

Близкие к Минтрансу источники газеты проинформировали, что система находится под надежной защитой.

Ранее в Госдуме одобрили проект закона об ужесточении наказания за утечки личных данных. Согласно инициативе, штраф за слитую информацию будет составлять для юридических лиц от трех до 15 миллионов рублей.

Путешествия Паспорта Минтранс РФ Авиакомпании Утечки данных
19 февраля 2024, 18:08
ЕС запретит въезд без биометрического паспорта
РИА «Новости»
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Новая система въезда в Европейский союз начнет действовать во второй половине 2024 года. Попасть в ЕС без биометрического паспорта будет невозможно, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В систему внесут личные данные и информацию о целях, месте и сроках поездки каждого прибывшего в Европу иностранца. При первичном посещении путешественникам отсканируют отпечатки пальцев. Эта информация хранится в системе три года, после чего автоматически удаляется.

При отказе туриста предоставить биометрические данные он не сможет въехать в страны ЕС, которые приняли новую систему. Точные сроки ее запуска пока неизвестны, но в АТОР отметили, что система заработает во втором полугодии 2024 года.

Несмотря на сложности с перелетами и получением визы, россияне не отказались от поездок в Европу. В 2023 году спрос на путевки вырос на 30%. Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия и Франция.

Паспорта Европа Россия
18 февраля 2024, 15:03
«Интурист» пригрозил отелю Шри-Ланки разорвать контракт из-за сотрудника-онаниста
Unsplash
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Российский туроператор «Интурист» объявил о пересмотре дальнейшей работы с отелем Rainbow Surf Beach Hotel на Шри-Ланке, где сотрудник ворвался в номер российских туристов и начал мастурбировать. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило РИА «Новости».

Поселившиеся в одном номере отеля Шри-Ланки три российские туристки пожаловались на проникшего в комнату сотрудника отеля, который занимался мастурбацией у них на глазах и пытался к ним прикасаться. Они подчеркнули, то это продолжалось не один день, но руководство гостиницы не реагировало.

Посольство России на Шри-Ланке в своем Telegram-канале уточнило, что за пострадавших девушек вступился россиянин, живущий на острове по постоянной визе. Дело закончилось дракой с сотрудником отеля, допустившим непристойное поведение.

Дипломаты добавили, что это не первая подобная жалоба на сотрудников отеля. Для того чтобы решить вопрос в соответствии с законодательством, консульский отдел принял все меры.

В дипмиссии подчеркнули, что в связи с участившимися неприятными ситуациями с россиянами они призывают всех рассмотреть возможность возвращения на родину.

Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров в комментарии РИА «Новости» добавил, что, по последней информации, устроившие драку россиянин и сотрудник отеля заключили между собой мировое соглашение.

Пострадавшие девушки улетели в Россию, не передав заявление в полицию. Но после предания истории огласке посольство обратилось в Министерство иностранных дел Шри-Ланки, призвав обратить внимание на неподобающее поведение по отношению к гостям. В результате полиция начала расследование.

Драки Шри-Ланка Отели Россия Полиция
03 февраля 2024, 12:43
ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию
РИА «Новости»
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Иностранцы посещали Россию в 2023 году в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику пограничной службы ФСБ сообщил РБК.

Основная масса туристов пришлась на Казахстан, Германию, Эстонию, Китай, Туркмению, ОАЭ, страны Прибалтики, большинство из них посетили страну с частными целями.

В период с января по декабрь 2023 года число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 18,6%. Всего иностранные граждане пересекли российскую границу 15,4 миллиона раз.

Наибольший рост по туристам показал Казахстан, из республики в Россию прибыли 2,4 миллиона человек. Среди государств дальнего зарубежья лидирует Монголия, откуда число поездок в Россию выросло до 311,4 тысячи.

В ноябре 2023 года стало известно, что китайские туристы вновь вернули себе лидерство по поездкам в Россию. За первые девять месяцев жители Поднебесной с целью путешествий пересекли границу страны 429,1 тысячи раз.

Туризм ФСБ Россия

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