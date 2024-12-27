27 декабря 2024, 17:07

Россиянам рассказали о «горящих» турах за границу в новогодние праздники

Unsplash
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В новогодние праздники россиянам доступны «горящие» туры за границу. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

«„Горящие“ туры на новогодние каникулы существуют. И даже по нескольким направлениям. Но их совсем немного», - заявили в АТОР.

Специалисты насчитали около двух десятков «горящих» путевок в Египет на 12 ночей. Поездка в Шарм-эш-Шейх обойдется в 220-235 тысяч в пятизвездочном отеле. За тур в Хургаду нужно будет отдать 206 тысяч рублей.

«Горящих» путевок в ОАЭ гораздо меньше. В Шардже россиянам предлагают отдохнуть за 123 тысячи рублей в трехзвездочном отеле, в Фуджейре - за 158 тысяч рублей. Цены на Мальдивы варьируются от 350 тысяч рублей и могут превышать 700 тысяч.

Ранее россиян предупредили о штрафах за новогодние привычки за рубежом. Например, не стоит зажигать бенгальские огни в Японии, ОАЭ и США.

Туризм Новый год
23 декабря 2024, 11:51
Стало известно, в какие страны россияне в 2024 году ездили чаще всего
Global Look Press
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В топ-5 самых популярных у россиян зарубежных направлений в этом году вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР)

По ее данным, в 2024 году именно на эти страны пришлось 75-85% продаж на организованном рынке в разные месяцы. Также популярность у отечественных путешественников набрали Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка и Куба.

Помимо этого, АТОР назвала среднюю стоимость отдыха за рубежом на разных направлениях. По оценке экспертов PEGAS Touristik, траты туристов в этому году увеличились на 12% по сравнению с прошлыми показателями.

Средний чек отдыха в Турции для двух человек - 207 300 рублей, в Египте - 189 300, в ОАЭ - 216 500, в Таиланде - 218 100, в Китае - 215 300.

При этом цена тура зависит от многих факторов, включая количество ночей. В 2024 году некоторые путешественники сокращали продолжительность отпуска.

Ранее туристический бум зафиксировали в Нижегородской области. Более четырех миллионов человек съездили туда с начала этого года.

Отдых Турция Рубль Куба Египет Шри-Ланка Отпуск Индонезия Таиланд ОАЭ Китай Вьетнам
22 декабря 2024, 10:45
Задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Шереметьева
РИА «Новости»
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Задержанный в аэропорту Шереметьево рейс перевозчика AlMasria вылетел в Египет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьева в Шарм-эш-Шейх в 08:39 по московскому времени», - написал он.

По информации Росавиации, на борту самолета 194 пассажира.

Рейс в Египет должен был вылететь в 05:50 утра пятницы, 20 декабря. После многочасового ожидания часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела.

Самолет египетской авиакомпании вылетел в Шарм-эш-Шейх полупустым, после чего возмущенные пассажиры устроили забастовку , сообщила одна из застрявших в аэропорту.

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines организовала проживание в отеле для пассажиров задержанного рейса. Представитель партнера авиакомпании затруднился ответить, что мешает разместить пассажиров в капсульном отеле в Шереметьеве.

Египет Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании
21 декабря 2024, 16:45
Детям до 12 лет вернут скидку в 50% на авиаперелеты
РИА «Новости»
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Российские авиакомпании вернут 50%-ную скидку на перелеты детям до 12 лет. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим это к 14 января», - заверил заместитель главы правительства.

Савельев добавил, что авиакомпании разными хитростями пытались минимизировать эти скидки, но с перевозчиками уже провели все необходимые переговоры.

Ранее вопрос подняли на прямой линии с президентом.

Владимир Путин потребовал от правительства вместе с авиакомпаниями отрегулировать эту проблему и прекратить практику, по которой перевозчики вводят собственные тарифы, чтобы избежать необходимости предоставлять многодетным семьям положенную по закону скидку в 50%.

Дети Туризм Владимир Путин Авиакомпании Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
21 декабря 2024, 15:42
«Нас самих дезинформируют». Перед застрявшими в Шереметьеве пассажирами объяснились
РИА «Новости»
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Авиакомпания AlMasria Universal Airlines организует проживание в отеле для пассажиров рейса в Египет из Шереметьева. Об 360.ru сообщили очевидцы.

В терминале аэропорта прошла встреча представителя партнера перевозчика с пассажирами. Изначально рейс должен был вылететь в 05:50 20 декабря, однако отправление из-за технической неисправности сначала отложили на 10 часов, а потом начали переносить. Последнее актуальное на данный момент время вылета - 07:00 22 декабря.

«Кому нужен багаж - можно забрать, кому не нужен - можно оставить, будет храниться до вылета. Будет трансфер в один-два больших отеля на больших автобусах. К сожалению, нас тоже часто дезинформируют, мы ничего не придумывали. Лишь передаем информацию, которую дает авиакомпания. Как только у самолета появится бортовой номер, то это значит, что он полетит», - сказал представитель партнера авиакомпании.

При этом он затруднился ответить на вопрос, что мешает разместить пассажиров в капсульном отеле в Шереметьеве.

Часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела, но многие остались в аэропорту и, узнав о вылете полупустого самолета в Египет, устроили бунт. Одного из туристов задержали.

Самолеты Аэропорт Шереметьево

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