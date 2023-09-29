Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть на море в октябре

Читайте нас в:

Отдых вдвоем в Абхазии в начале октября будет стоить примерно 44,9 тысячи рублей, что на 12% дешевле по сравнению со второй половиной сентября.

Самый дешевый десятидневный тур на двоих в Объединенные Арабские Эмираты в указанный период стоит от 121 тысячи рублей. В эту стоимость входит размещение в трехзвездочном отеле с завтраками.

Цена отдыха на двоих по системе «все включено» в Египте составит чуть больше - от 124 тысяч рублей, а в Турции - от 121 тысячи рублей. Среди других доступных направлений в начале октября оказались Индия, Бахрейн и Таиланд.

Ранее в АТОР назвали самые интересные направления для бюджетного отдыха осенью. Во второй половине сентября значительно подешевел отдых в Абхазии и на российских черноморских курортах.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.