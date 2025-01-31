31 января 2025, 21:09

Россиянам предложили варианты замены отдыха в Абхазии

РИА «Новости»
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Туристы из России не останутся без бюджетного отдыха, если ситуация в Абхазии после политического кризиса обострится. Об этом в комментарии РЕН ТВ заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что республику ежегодно посещают до миллиона россиян, которых привлекают удобная логистика и простота въезда, для которого достаточно внутреннего паспорта.

«Если информация, которая сейчас распространяется, что ситуация [в республике] обострится, то несложно найти замену», - заявил Барзыкин.

Представитель РСТ отметил, что вместо Абхазии россияне могут отправиться на курорты Краснодарского края, Крым или азовское побережье. Кроме того, большим спросом стали пользоваться поездки в Белоруссию, куда за год ездят почти пять миллионов туристов.

Барзыкин добавил, что пока о замене Абхазии говорить рано и предложил дождаться пока в республике пройдут новые президентские выборы.

В середине декабря вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что Министерство экономического развития временно приостановило продажу туров в Абхазию из-за охвативших республику протестов, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Он подчеркнул, что ограничение не распространяется на туристов, которые ездят в республику самостоятельно. Отвечая на вопрос об отмене запрета на продажу туров Мурадян не исключил, что это произойдет после выборов и стабилизации ситуации.

Отдых Туризм Абхазия Россия Политический кризис в Абхазии
22 января 2025, 10:26
Крупнейшая в России гостиничная сеть выйдет на рынок Израиля
Unsplash
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Гостиничная сеть Azimut Hotels планирует открыть два отеля в Израиле — в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Максим Бродовский. По его словам, первая гостиница может заработать уже к середине 2025 года, если позволит геополитическая ситуация.

Каждая гостиница рассчитана примерно на 120 номеров. Точный объем инвестиций в запуск этих объектов не раскрывается. Однако, по словам Бродовского, в проекты в Израиле частично вложили средства, полученные от реализации европейских активов.

По его мнению, гостиницы в Израиле будут пользоваться популярностью как у туристов, так и у участников религиозных туров и деловых поездок.

«Несмотря на все геополитические и экономические сложности, отношения между людьми чаще всего остаются хорошими», - добавил Бродовский.

По данным, предоставленным Министерством туризма Израиля, с января по декабрь 2024 года страну посетили 72,6 тысячи россиян. Это на 54% меньше, чем в предыдущем году. В общем количестве иностранных туристов, посетивших Израиль в 2024 году, доля наших соотечественников составила около 7,5%.

Сеть Azimut Hotels основали в 2004 году. Сегодня в нее входят более 50 отелей, расположенных в России, Германии и Австрии, а также 18 санаториев на территории нашей страны.

Гостиничная сеть Azimut Hotels планирует открыть два отеля в Израиле - в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Максим Бродовский. По его словам, первая гостиница может заработать уже к середине 2025 года, если позволит геополитическая ситуация.

Израиль Отели Россия
19 января 2025, 02:24
Немецкого туриста удивила роскошь Москва-Сити
РИА «Новости»
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Житель Германии приехал в Россию в качестве путешественника и был поражен роскошью комплекса Москва-Сити. Своими впечатлениями турист поделился в блоге на YouTube-каналe.

По его словам, башня «Эволюция» напомнила ему спираль ДНК. Немец выразил уверенность, что она является одним из самых высоких зданий в Европе.

«Здесь кипит бизнес, размещаются офисы крупных компаний… И да, резкий контраст с историческим центром Москвы», - сказал путешественник.

Турист сравнил Москва-Сити с Уолл-стрит, отметив, что при желании здесь можно заработать деньги. Его впечатлил высокий уровень роскоши в России. В качестве примера немец рассказал о возможности вызова как обычного такси, так и бронированного автомобиля класса Maybach.

Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер рассказал, что исполнил свою мечту встретить Новый год в России. На иностранца произвели впечатление русские женщины и национальные блюда. Также его удивил в Москве мокрый снег.

Германия Туризм Россия Москва
14 января 2025, 02:16
Американец рассказал о семи открытиях в новогодней России
РИА «Новости»
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Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России. Его удивили местные традиции, сильные снегопады и сильные женщины. «Царьград» сообщил о личных открытиях иностранца.

Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России. Его удивили местные традиции, сильные снегопады и сильные женщины.

«Царьград» сообщил о личных открытиях иностранца.

Больше всего американца удивили в новогодней России семь вещей. Когда пошел мокрый снег, Миллер достал зонт. Он заявил, что для Нью-Йорка укрыться от снега - обычное дело, в отличие от Москвы. Блогера поразило, что россияне, как ни в чем не бывало, продолжили идти по улице, не укрываясь.

В США температура воздуха -10 градусов считается катаклизмом. Школы закрываются, американцы массово остаются дома. Миллер с удивлением узнал, что в России жизнь не останавливается даже в -30 градусов. Дети продолжают ходить на учебу и гулять на улице , а взрослые - работать.

Американцу посчастливилось попробовать традиционные блюда новогоднего стола. После борща, сельди под шубой и пельменей его угостили домашней горчицей.

«Это что-то вроде жидкого огня! Слезы текли, но отказываться было неловко», - рассказал блогер.

Миллер встретил Деда Мороза в шубе разных расцветок, от голубой до зеленой. Американский Санта Клаус, по его словам, носит только красно-белый наряд.

Кроме того, американца поразило умение россиян полноценно жить при настолько короткой продолжительности дня зимой. По его словам, во время утреннего пробуждения еще темно, а после обеда - опять ночь.

Яркое впечатление произвели на иностранца русские женщины. Он назвал их не только красивыми, но и сильными. Россиянки одновременно рожают детей, строят карьеру и вкусно готовят.

Последним открытием для Миллера стал мавзолей на Красной площади. Он так и не понял, почему в центре Москвы хранится тело вождя.

Уехавший из России блогер Илья Варламов* снял выпуск из Кубы. Он показал грязные улицы и нищету.

* Признан в России иностранным агентом.

США Туризм Блогеры Россия
13 января 2025, 09:52
В Екатеринбурге нашли пропавшего месяц назад шестилетнего мальчика
РИА «Новости»
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Шестилетнего мальчика из Екатеринбурга нашли спустя месяц после пропажи. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «Прорыв» в Свердловской области.

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», - рассказали там.

Ребенок не вернулся домой 7 декабря прошлого года. К волонтерам поискового отряда обратились только спустя месяц после пропажи мальчика. В его поисках принимали участие полицейские и волонтеры «Прорыва».

По данным ориентировки, поступившей на пропавшего, мальчику шесть лет. В последний день, когда его видели, он был одет в черный пуховик до колен, шапку в цвет, синие джинсы и ботинки темно-синего цвета.

Ранее в тундре около деревни Порц-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе пропала женщина с двумя детьми. Об их исчезновении сообщили родственники. Они рассказали, что в последний раз видели пропавшую в 25 километрах от населенного пункта. На поиски выехали два члена семьи на снегоходах и сотрудники «Ямалспаса». Потерявшихся нашли 1 января.

Дети Екатеринбург Свердловская область

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