07 декабря 2023, 10:47

Россиянам назвали способы сэкономить на поездке в новогодние каникулы

РИА «Новости»
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Поездки на новогодних каникулах обычно стоят дороже, чем в обычные дни. Директор по продукту «Яндекс. Путешествия» Евгений Абрамзон заявил, что можно сэкономить, если планировать их заранее. Об этом написали «Известия».

При раннем поиске билетов и отеля у россиян больше шансов найти выгодные предложения. Эксперт посоветовал обратить внимание на даты: в предпраздничные 29-30 декабря стоимость авиа и железнодорожных билетов выше, чем 31 декабря или 1 января.

Абрамзон также предложил поискать специальные предложения от отелей и горнолыжных курортов. Для экономии можно отказаться от такси или аренды автомобиля и передвигаться на общественном транспорте, считает он.

В городе, куда человек собирается поехать на праздники, наверняка будут проходить развлекательные мероприятия, напомнил он. На главных площадях обычно устанавливают елку, там же выступают местные артисты.

В нынешнем сезоне вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах. Россияне чаще всего бронировали места на базах отдыха в в Приэльбрусье (44%) и в Шерегеше (41%).

Новый год
28 ноября 2023, 06:28
Финляндия анонсировала новые запреты на границе с Россией
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Из-за напряженной ситуации на восточной границе правительство Финляндии занялось разработкой новых ограничений для въезжающих из России. Премьер-министр Петтери Орпо заявил об этом на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, сообщило РИА «Новости».

«Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги. <…> [На восточной границе] серьезная тревожная ситуация», - сказал он.

Петтери Орпо не уточнил суть ограничений и когда именно их введут. Ранее он не исключал, что Финляндия закроет все восемь контроль-пропускных пунктов на границе с Россией, в том числе на востоке.

Финские власти в одностороннем порядке с 18 ноября временно закрыли сначала четыре пункта пропуска , затем еще три. На контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области выстроились сотни мигрантов из третьих стран. Местные СМИ допустили, что Финляндия прекратит прием беженцев , приехавших через Россию.

Финляндия Туризм Визы
26 ноября 2023, 05:17
Тайские власти пообещали туристам скидки до 80%
РИА «Новости»
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Власти Таиланда стали заманивать иностранных туристов 80-процентными скидками на разные услуги до конца февраля 2024 года. Новая кампания направлена на увеличение числа поездок в прохладный сезон и на стимуляцию внутреннего туризма. Об этом сообщило издание The Nation.

Программу разработало местное управление по туризму. Ее назвали «Удивительные привилегии для экспатов в Таиланде».

Отдыхающим предложили сделать скидки на проживание, посещение ресторанов, спа-салонов, национальных парков по всему Таиланду, а также спортивных клубов и аквапарков.

Организаторы запустили специальный сайт «Привилегии для экспатов», где рекомендовали зарегистрироваться всем желающим. Только так все желающие могли получить промокод, который и будут предъявлять вместе с удостоверением личности в заведениях, где ввели эти скидки.

Ранее двукратный рост потока иностранцев зафиксировали на курорте «Розе Хутор» в Сочи. За летний сезон 2023 года его посетили 2,8 тысячи туристов из 62 стран. Это были жители государств Персидского залива, европейцы и китайцы, а также из стран СНГ.

Отдых Туризм Таиланд
13 ноября 2023, 13:15
Белоруссия вошла в топ-3 популярных у россиян стран для встречи Нового года
Unsplash
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Спрос россиян на бронирование отелей за рубежом в новогодние праздники возрос почти на четверть. В тройку самых популярных стран вошли Белоруссия, Таиланд и Турция. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.

По состоянию на ноябрь, спрос на места размещения в других странах на период с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года возрос на 23%. Из-за курса валют одна ночь в отеле за год подорожала на 67% - до 10,5 тысячи рублей.

В тройку самых популярных стран вошли Белоруссия, Турция и Таиланд. Первое место занял Минск, несмотря на подорожание отелей на 36%, в среднем до 9,4 тысячи рублей за сутки. На второй строчке Стамбул с подорожавшими на 37% номерами, до 10,8 тысячи рублей. Третье место занял Брест, где ночлег обойдется в 5,7 тысячи рублей, с повышением на 43%. Четвертое и пятое места поделили Гродно и Паттайя. Отдых там стоит в среднем 5,3 и 4,8 тысячи рублей, с ростом на 26% и 33%.

В целом россияне стали чаще выбирать для встречи Нового года страны СНГ. Их доля в общем количестве бронирований достигла 57% вместо 51% в 2022 году.

В ноябре Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы. На Россию в 2023 году пришлись 13% турпотока.

Отдых Турция Белоруссия Туризм Таиланд Новый год
08 ноября 2023, 08:02
Безвизом с Китаем воспользовались 70 тысяч россиян
Unsplash
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Количество россиян, посетивших Китай по безвизовому режиму для туристических групп, в три раза превысило число приехавших в Россию из КНР. Председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов сообщил об этом «Вестнику АТОР».

Безвизовый турпоток в Россию из Китая запустили с середины сентября 2023 года. По подсчетам на 30 октября им воспользовались около 70 тысяч россиян. Из Китая приехали 25 тысяч путешественников.

Самым популярным направлением у китайских тургрупп стал Дальний Восток. Приморье приняло 15 тысяч человек, Амурская область и Москва - по пять тысяч человек.

Россияне ездили в отпуск не только в КНР, но и Таиланд, где продлили действие 90-дневного безвизового режима. В октябре только на Пхукете побывали 62 тысячи путешественников из России. Китайцы заняли второе место, австралийцы третье - 36,4 тысячи и 22,7 тысячи туристов соответственно.

Туризм Визы Россия Китай

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