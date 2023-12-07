Россиянам назвали способы сэкономить на поездке в новогодние каникулы

При раннем поиске билетов и отеля у россиян больше шансов найти выгодные предложения. Эксперт посоветовал обратить внимание на даты: в предпраздничные 29-30 декабря стоимость авиа и железнодорожных билетов выше, чем 31 декабря или 1 января.

Абрамзон также предложил поискать специальные предложения от отелей и горнолыжных курортов. Для экономии можно отказаться от такси или аренды автомобиля и передвигаться на общественном транспорте, считает он.

В городе, куда человек собирается поехать на праздники, наверняка будут проходить развлекательные мероприятия, напомнил он. На главных площадях обычно устанавливают елку, там же выступают местные артисты.

В нынешнем сезоне вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах. Россияне чаще всего бронировали места на базах отдыха в в Приэльбрусье (44%) и в Шерегеше (41%).